Победителя «Евровидения» готовят к пересадке сердца
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В мае он покорил публику выступлением на «Евровидении-2017» с песней Amar pelos dois. А сейчас тысячи поклонников молятся за Сальвадора Собрала. Португальский музыкант находится в реанимации, и его готовят к операции по пересадке сердца.
27-летний Собрал страдает врожденным пороком сердца. В мае артисту удалось победить на музыкальном конкурсе, несмотря на то, что репетиции проходили в щадящем режиме. Успех на «Евровидении», к счастью, не стал стрессом для музыканта. Но сейчас ситуация серьезная. Недавно Сальвадор был госпитализирован.
«Состояние здоровья Сальвадора Собрала не позволяет ему покинуть отдел интенсивной терапии больницы в Лиссабоне. Прогноз сохраняется, и его посещения ограничены», - говорится в сообщении медиков. Уточняется, что артист ждет донорский орган.
Собрал происходит из старинного рода португальской аристократии. Изучал психологию в Лиссабонском высшем институте прикладной психологии, но бросил учебу и поступил в одну из престижных музыкальных школ Барселоны. На конкурсе «Евровидение» артист набрал 758 голосов.
Ранее мы писали:Победителем «Евровидения» стал португальский певец. Романтическая песня Amar Pelos Dois покорила публику.
Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.
Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак.
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Новости | 22.09.2017