Победителя «Евровидения» готовят к пересадке сердца

В мае он покорил публику выступлением на «Евровидении-2017» с песней Amar pelos dois. А сейчас тысячи поклонников молятся за Сальвадора Собрала. Португальский музыкант находится в реанимации, и его готовят к операции по пересадке сердца.

27-летний Собрал страдает врожденным пороком сердца. В мае артисту удалось победить на музыкальном конкурсе, несмотря на то, что репетиции проходили в щадящем режиме. Успех на «Евровидении», к счастью, не стал стрессом для музыканта. Но сейчас ситуация серьезная. Недавно Сальвадор был госпитализирован.

«Состояние здоровья Сальвадора Собрала не позволяет ему покинуть отдел интенсивной терапии больницы в Лиссабоне. Прогноз сохраняется, и его посещения ограничены», - говорится в сообщении медиков. Уточняется, что артист ждет донорский орган.

Собрал происходит из старинного рода португальской аристократии. Изучал психологию в Лиссабонском высшем институте прикладной психологии, но бросил учебу и поступил в одну из престижных музыкальных школ Барселоны. На конкурсе «Евровидение» артист набрал 758 голосов.

Ранее мы писали:

Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак.