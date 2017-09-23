 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Победителя «Евровидения» готовят к пересадке сердца


0 0

В мае он покорил публику выступлением на «Евровидении-2017» с песней Amar pelos dois. А сейчас тысячи поклонников молятся за Сальвадора Собрала. Португальский музыкант находится в реанимации, и его готовят к операции по пересадке сердца.

27-летний Собрал страдает врожденным пороком сердца. В мае артисту удалось победить на музыкальном конкурсе, несмотря на то, что репетиции проходили в щадящем режиме. Успех на «Евровидении», к счастью, не стал стрессом для музыканта. Но сейчас ситуация серьезная. Недавно Сальвадор был госпитализирован.

«Состояние здоровья Сальвадора Собрала не позволяет ему покинуть отдел интенсивной терапии больницы в Лиссабоне. Прогноз сохраняется, и его посещения ограничены», - говорится в сообщении медиков. Уточняется, что артист ждет донорский орган.

Собрал происходит из старинного рода португальской аристократии. Изучал психологию в Лиссабонском высшем институте прикладной психологии, но бросил учебу и поступил в одну из престижных музыкальных школ Барселоны. На конкурсе «Евровидение» артист набрал 758 голосов.

Ранее мы писали:

Победителем «Евровидения» стал португальский певец. Романтическая песня Amar Pelos Dois покорила публику.

Первый канал отказался от «Евровидения». Попытки решить вопрос с Самойловой оказались безуспешны.

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 



0 Не нравится 0 Нравится 23.09.2017 Теги: Сальвадор Собрал

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору