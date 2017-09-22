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Родственница Кшесинской блеснет на балу дебютанток


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Скандал вокруг фильма «Матильда» не утихает. И в результате появились своеобразные "побочные эффекты". Праправнучатая племянница знаменитой балерины Элеонора Севенард становится одной из девушек высшего общества.

Севенард называют «праправнучкой Матильды Кшесинской». И девушка пошла по стопам знаменитой родственницы. С четырех лет Элеонора занималась балетом, в этом году закончила Академию имени Вагановой и на днях дебютировала в постановке «Дон Кихот» на сцене Большого театра.

 

Публикация от Eleonora (@elya_7ard)

 

Теперь девушка готовится блеснуть на ежегодном балу дебютанток Tatler. Как уточняется, на балу дебютирует 12 наследниц именитых фамилий: Соня Тарханова, Иветта Невинная, Анна Емшанова, Софья Евстигнеева, Мирослава Михайлова, Александра Жулина, Устинья Малинина, Пелагея Басманова, Алина Новак, Анна Рождественская и Нина Тотибадзе.

Кстати, Севенард восхищается своей дальней родственницей. На расспросы журналистов, что она думает по поводу фильма Алексея Учителя, девушка ответила: «Она была великой артисткой, великой балериной, и такая юношеская любовь – это у всех могло быть в жизни. Просто так получилось у нее. Я надеюсь, что все будет показано не с плохой стороны».

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0 Не нравится 2 Нравится 22.09.2017 Теги: Элеонора Севенард

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