Родственница Кшесинской блеснет на балу дебютанток

Скандал вокруг фильма «Матильда» не утихает. И в результате появились своеобразные "побочные эффекты". Праправнучатая племянница знаменитой балерины Элеонора Севенард становится одной из девушек высшего общества.

Севенард называют «праправнучкой Матильды Кшесинской». И девушка пошла по стопам знаменитой родственницы. С четырех лет Элеонора занималась балетом, в этом году закончила Академию имени Вагановой и на днях дебютировала в постановке «Дон Кихот» на сцене Большого театра.

Публикация от Eleonora (@elya_7ard) Авг 29 2017 в 10:54 PDT

Теперь девушка готовится блеснуть на ежегодном балу дебютанток Tatler. Как уточняется, на балу дебютирует 12 наследниц именитых фамилий: Соня Тарханова, Иветта Невинная, Анна Емшанова, Софья Евстигнеева, Мирослава Михайлова, Александра Жулина, Устинья Малинина, Пелагея Басманова, Алина Новак, Анна Рождественская и Нина Тотибадзе.

Кстати, Севенард восхищается своей дальней родственницей. На расспросы журналистов, что она думает по поводу фильма Алексея Учителя, девушка ответила: «Она была великой артисткой, великой балериной, и такая юношеская любовь – это у всех могло быть в жизни. Просто так получилось у нее. Я надеюсь, что все будет показано не с плохой стороны».

Ранее мы писали:

Учитель пригласил Кадырова посмотреть «Матильду». Глава Чечни против показа картины.

Поклонская против «Матильды». Депутату сильно не нравится новая картина.

Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.