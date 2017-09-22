Принц Кентский приглашен на премьеру «Матильды»

Несмотря на громкий скандал, режиссер Алексей Учитель готовится к масштабной премьере фильма «Матильда». Показ запланирован не только в российских кинотеатрах. В ноябре лента будет представлена в Великобритании, и на показ приглашены представители семьи Виндзор.

«Матильда» будет представлена в рамках Недели российского кино, которая запланирована в Британии в ноябре. Фильмы российских режиссеров покажут в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде.

По всей вероятности, премьера ленты Учителя состоится в Лондоне. Как отмечает режиссер, поскольку Николай II был кузеном короля Великобритании Георга V, ему было бы очень интересно мнение Виндзоров о ленте. «Мы направили приглашение посетить премьеру фильма «Матильда» принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании и надеемся, что они его примут», - заявил кинематографист.

Он также напомнил: «Связи между монаршими домами наших стран имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю».

Ранее на московскую премьеру картины была приглашена Наталья Поклонская.

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