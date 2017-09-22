 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Принц Кентский приглашен на премьеру «Матильды»


0 0

Несмотря на громкий скандал, режиссер Алексей Учитель готовится к масштабной премьере фильма «Матильда». Показ запланирован не только в российских кинотеатрах. В ноябре лента будет представлена в Великобритании, и на показ приглашены представители семьи Виндзор.

«Матильда» будет представлена в рамках Недели российского кино, которая запланирована в Британии в ноябре. Фильмы российских режиссеров покажут в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде.

По всей вероятности, премьера ленты Учителя состоится в Лондоне. Как отмечает режиссер, поскольку Николай II был кузеном короля Великобритании Георга V, ему было бы очень интересно мнение Виндзоров о ленте. «Мы направили приглашение посетить премьеру фильма «Матильда» принцу Майклу Кентскому и другим членам королевской семьи Великобритании и надеемся, что они его примут», - заявил кинематографист.

Он также напомнил: «Связи между монаршими домами наших стран имеют многовековую, очень непростую, но очень наполненную событиями и эмоциями историю».

Ранее на московскую премьеру картины была приглашена Наталья Поклонская.

Ранее мы писали: 

Учитель пригласил Кадырова посмотреть «Матильду». Глава Чечни против показа картины.

Поклонская против «Матильды». Депутату сильно не нравится новая картина.

Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.



0 Не нравится 0 Нравится 22.09.2017 Теги: Матильда

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору