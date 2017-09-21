Жена оградила Газманова от быта
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Олег Газманов - мужчина видный и брутальный. Настоящий мачо. И как настоящий мачо, артист не задумывается о таких мелочах, как бытовые проблемы. Олегу повезло с женой - Марина сама разбирается с такими мелочами.
На днях Газманов представил клип на песню «На закате плачет мачо». На презентации артиста поддержали сыновья и супруга. Причем в беседе с журналистами Марина Газманова поведала, что предпочитает давать мужу свободу и не обременять бытом.
«Мы оградили дома Олега от всех бытовых забот. Пусть занимается творчеством, это у него лучше получается. А мы с повседневными заботами сами справимся. Ведь, например, когда он сегодня пытался сварить кофе, то испачкал весь дом, грязь была повсюду, даже в супружеской постели. Да и капающий кран я сегодня сама чинила», - рассказала дама изданию Dni.ru.
Новую работу Газманова коллеги оценили высоко. Особенно понравился ролик Игорю Николаеву. «Я счастлив, что у тебя, Олег, такой шикарный клип! Ты — классный, ты мой дружище, и все, что ты делаешь, мне сразу нравится! Газманов разбивает стереотипы, барьеры, он вне жанра, он способен петь рок, кантри, патриотические песни, любую музыку, потому что он — личность! А личность выше всех жанров!» - заявил композитор.
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