Жена оградила Газманова от быта

Олег Газманов - мужчина видный и брутальный. Настоящий мачо. И как настоящий мачо, артист не задумывается о таких мелочах, как бытовые проблемы. Олегу повезло с женой - Марина сама разбирается с такими мелочами.

На днях Газманов представил клип на песню «На закате плачет мачо». На презентации артиста поддержали сыновья и супруга. Причем в беседе с журналистами Марина Газманова поведала, что предпочитает давать мужу свободу и не обременять бытом.

«Мы оградили дома Олега от всех бытовых забот. Пусть занимается творчеством, это у него лучше получается. А мы с повседневными заботами сами справимся. Ведь, например, когда он сегодня пытался сварить кофе, то испачкал весь дом, грязь была повсюду, даже в супружеской постели. Да и капающий кран я сегодня сама чинила», - рассказала дама изданию Dni.ru.

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) Сен 9 2017 в 6:14 PDT

Новую работу Газманова коллеги оценили высоко. Особенно понравился ролик Игорю Николаеву. «Я счастлив, что у тебя, Олег, такой шикарный клип! Ты — классный, ты мой дружище, и все, что ты делаешь, мне сразу нравится! Газманов разбивает стереотипы, барьеры, он вне жанра, он способен петь рок, кантри, патриотические песни, любую музыку, потому что он — личность! А личность выше всех жанров!» - заявил композитор.

Ранее мы писали:

Олег Газманов: «Лучший рецепт молодости — потеть ежедневно». Артист знает, как держать себя в тонусе.

Газманов похвастался идеальным прессом. Сын певца покорил публику.

Майли Сайрус напомнила об эпатаже. Певица обнажилась для неоднозначной фотосессии.