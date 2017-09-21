 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Жена оградила Газманова от быта


0 0

Олег Газманов - мужчина видный и брутальный. Настоящий мачо. И как настоящий мачо, артист не задумывается о таких мелочах, как бытовые проблемы. Олегу повезло с женой - Марина сама разбирается с такими мелочами.

На днях Газманов представил клип на песню «На закате плачет мачо». На презентации артиста поддержали сыновья и супруга. Причем в беседе с журналистами Марина Газманова поведала, что предпочитает давать мужу свободу и не обременять бытом.

«Мы оградили дома Олега от всех бытовых забот. Пусть занимается творчеством, это у него лучше получается. А мы с повседневными заботами сами справимся. Ведь, например, когда он сегодня пытался сварить кофе, то испачкал весь дом, грязь была повсюду, даже в супружеской постели. Да и капающий кран я сегодня сама чинила», - рассказала дама изданию Dni.ru.

Новую работу Газманова коллеги оценили высоко. Особенно понравился ролик Игорю Николаеву. «Я счастлив, что у тебя, Олег, такой шикарный клип! Ты — классный, ты мой дружище, и все, что ты делаешь, мне сразу нравится! Газманов разбивает стереотипы, барьеры, он вне жанра, он способен петь рок, кантри, патриотические песни, любую музыку, потому что он — личность! А личность выше всех жанров!» - заявил композитор.

Ранее мы писали:

Олег Газманов: «Лучший рецепт молодости — потеть ежедневно». Артист знает, как держать себя в тонусе. 

Газманов похвастался идеальным прессом. Сын певца покорил публику. 

Майли Сайрус напомнила об эпатаже. Певица обнажилась для неоднозначной фотосессии.



0 Не нравится 0 Нравится 21.09.2017 Теги: олег газманов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору