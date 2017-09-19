Майли Сайрус напомнила об эпатаже
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Несколько лет назад Майли Сайрус (Miley Cyrus) увлеченно эпатировала публику. Артистка позировала обнаженной, появлялась на сцене в эксцентричных нарядах (а порой и вовсе без нарядов), демонстрировала вызывающие позы. Одним словом активно развлекалась. Сейчас поп-звезда стала поспокойнее, готовится выйти замуж и создать большую и крепкую семью. Но все-таки Майли не прочь при случае тряхнуть стариной.
Майли стала одной из звезд нового фотоальбома Lost + Found знаменитого фотографа Дэвида Лашапеля (David LaChapelle). В Сети появилось несколько снимков Сайрус, и поклонники артистки сразу вспомнили "эру Bangerz" (по названию одноименного хита 2013 года) - когда Майли появлялась на сцене в образе бабочки. Кстати, один из снимков Лашапеля певица использовала в промоушен-кампании ее последнего альбома Younger Now.
Как уточняется, в новом фотоальбоме основателя «сюрреалистического гламура» представлены также снимки Бритни Спирс (Britney Spears), Майкла Джексона (Michael Jackson), Уитни Хьюстон (Whitney Houston), Дэвида Боуи (David Bowie) и Кендалл Дженнер (Kendall Jenner).
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