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Владимир Фриске шокирован словами внука


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На выходных состоялась очередная встреча семьи Фриске с 4-летним Платоном. Дмитрий Шепелев предложил пообщаться Владимиру и Ольге Фриске с внуком в одной из игровых комнат в центре Москвы. Родители покойной Жанны Фриске согласились, но, к сожалению, без неприятных моментов не обошлось.

О встрече с Платоном Владимир Борисович и адвокат семьи Фриске рассказали журналистам «Комсомольской правды».

По словам юриста, мальчик был очень рад видеть родных: расцеловал бабушку, обнял деда. Рассказал, как у него дела в детском саду, как проходит изучение английского языка, похвастался своим автопарком игрушечных машинок. Мальчик выглядел довольным, но некоторые слова насторожили Фриске.

Так, Платон якобы задал вопрос деду: «Когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?» Мальчик также отказался брать подарки, объяснив тем, что папа запретил. «Меня перекосило, показалось, что начинается нервный тик. Почему ребенку запрещено принимать от нас подарки?!» - возмущен Владимир Борисович.

Напомним, ранее суд обязал наследников Жанны Фриске вернуть Русфонду неизрасходованные средства, собранные на лечение певицы, в размере 21,6 млн рублей.

Ранее мы писали:

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Фриске: «Из-за Платошки мы потеряли дочь». Неожиданное заявление отца Жанны Фриске.



2 Не нравится 1 Нравится 20.09.2017 Теги: Владимир Фриске Платон

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