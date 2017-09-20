Владимир Фриске шокирован словами внука

На выходных состоялась очередная встреча семьи Фриске с 4-летним Платоном. Дмитрий Шепелев предложил пообщаться Владимиру и Ольге Фриске с внуком в одной из игровых комнат в центре Москвы. Родители покойной Жанны Фриске согласились, но, к сожалению, без неприятных моментов не обошлось.

О встрече с Платоном Владимир Борисович и адвокат семьи Фриске рассказали журналистам «Комсомольской правды».

По словам юриста, мальчик был очень рад видеть родных: расцеловал бабушку, обнял деда. Рассказал, как у него дела в детском саду, как проходит изучение английского языка, похвастался своим автопарком игрушечных машинок. Мальчик выглядел довольным, но некоторые слова насторожили Фриске.

Так, Платон якобы задал вопрос деду: «Когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?» Мальчик также отказался брать подарки, объяснив тем, что папа запретил. «Меня перекосило, показалось, что начинается нервный тик. Почему ребенку запрещено принимать от нас подарки?!» - возмущен Владимир Борисович.

Напомним, ранее суд обязал наследников Жанны Фриске вернуть Русфонду неизрасходованные средства, собранные на лечение певицы, в размере 21,6 млн рублей.

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