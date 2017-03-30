Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери

Второй год идет разбирательство между Русфондом и семьей Фриске. Благотворительная организация требует отчетов о расходовании средств, собранных на лечение популярной певицы. Однако родители покойной звезды отказываются предоставлять соответствующие документы. И наконец, Владимир Фриске рассказал об основных крупных расходах журналистам.

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По словам мужчины, он и члены его семьи не думали, что придется предоставлять все чеки, поэтому документы сохранились не все. «Во время болезни дочери было не до чеков... И все же отчет о трате 25 миллионов рублей у нас есть».

По словам Фриске, самой крупной статьей расходов стал курс лечения в Германии, в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф. Сумма составила более 4,35 млн рублей. В мае 2015 года курс лечения в Лос-Анджелесе обошелся в 1,169 млн рублей. Транспортировка тяжелобольной певицы частным самолетом стоила 3,74 млн.

«Много денег уходило на лекарства. Самой дорогой оказалась экспериментальная вакцина против рака «Абдива» - за 15 ампул выложили в мае 2015 года более 11 миллионов рублей», — цитирует мужчину «КП».

«Думаю, люди, чьи родственники болели раком, меня поймут: обходится лечение онкологии очень дорого, - добавил Фриске. - Я человек небедный, но не всегда удавалось найти требуемую сумму - влез в долги. Хотя, по совести, денег мы у Русфонда не просили. Больше того, Первый канал через свою телеакцию собрал 69 млн рублей в январе-марте 2014 года, а Русфонд перечислил на счет оставшиеся от этой суммы 25 миллионов лишь в ноябре. А тогда уже острой необходимости в деньгах не было: мы обходились своими силами».

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