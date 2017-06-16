Фриске: «Из-за Платошки мы потеряли дочь»

Вчера, 15 июня, исполнилось два года со дня смерти популярной певицы Жанны Фриске. Память артистки почтили многочисленные поклонники, родные и съемочная группа «Пусть говорят». И не обошлось без неоднозначных заявлений.

Дмитрий Шепелев принял участие в шоу «Пусть говорят» и рассказал, что родители покойной звезды нередко обвиняют его в смерти певицы. «Для родителей Жанны я как красная тряпка для быка. В их глазах причина потери дочери — я».

Шоумен также рассказал, что сейчас он старается уделять достаточно времени сыну, поскольку у мальчика особенно важный период развития. «У Платона пришло время бесконечных "почему". Я отвечаю на эти вопросы по 1000 раз в день… Я говорю с ним напрямую. Он знает обо всем: он знает мамин голос, знает, как выглядит мама. Кстати, он был в нашем доме и спрашивает: "Когда мы будем жить в нашем доме?"».

По словам Дмитрия, он вовсе не запрещает видеться родителям Жанны с внуком. Тем временем Владимир Фриске утверждает, что Шепелев отобрал у них мальчика.

«Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал», - заявил мужчина.

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