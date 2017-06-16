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Фриске: «Из-за Платошки мы потеряли дочь»


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Вчера, 15 июня, исполнилось два года со дня смерти популярной певицы Жанны Фриске. Память артистки почтили многочисленные поклонники, родные и съемочная группа «Пусть говорят». И не обошлось без неоднозначных заявлений.

Дмитрий Шепелев принял участие в шоу «Пусть говорят» и рассказал, что родители покойной звезды нередко обвиняют его в смерти певицы. «Для родителей Жанны я как красная тряпка для быка. В их глазах причина потери дочери — я».

Шоумен также рассказал, что сейчас он старается уделять достаточно времени сыну, поскольку у мальчика особенно важный период развития. «У Платона пришло время бесконечных "почему". Я отвечаю на эти вопросы по 1000 раз в день… Я говорю с ним напрямую. Он знает обо всем: он знает мамин голос, знает, как выглядит мама. Кстати, он был в нашем доме и спрашивает: "Когда мы будем жить в нашем доме?"».

По словам Дмитрия, он вовсе не запрещает видеться родителям Жанны с внуком. Тем временем Владимир Фриске утверждает, что Шепелев отобрал у них мальчика.

«Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал», - заявил мужчина.

Ранее мы писали:

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.  

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​



0 Не нравится 0 Нравится 16.06.2017 Теги: фриске

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Обсуждение 2  

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  • Ах
    Господи, как можно так говорить: "из-за Платошки мы потеряли дочь". Если ребёнок это когда-то услышит или поочиёт - всю жизнь будет винить себя в смерти матери, такой удар по детской психике.
    		 16.06.17 20:37
         
    1
         
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  • гость
    Дмитрий Шепелев интеллигентный, великолепно образованный и также воспитанный человек! Что же касается семейки Копыловых-Фриске, то здесь абсолютно противоположный пример- невоспитанных, без чести и совести людишек!!! Отсюда и манера поведения, и украденные у Русфонда и у внука деньги.... Это как следствие отсутствия должного, то есть хорошего, доброго воспитания!!!
    		 16.06.17 12:23
         
    6
         
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