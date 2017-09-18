Елизавета Пескова удалила аккаунт в Insta. Зачем?

До недавнего Елизавета Пескова считалась одной из звезд Instagram. Но, в отличие от других Insta-girls, Елизавета вовсе не страдает зависимостью от лайков. Она с легкостью жертвует своим популярным аккаунтом. На днях девушка удалилась из популярной соцсети.

Удаление аккаунта Песковой стало большой неожиданностью для подписчиков. Некоторые предположили, что это связано со скандалом, который разгорелся после публикации колонки об образовании в русском издании Forbes. Как обнаружилось, в материале под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» Пескова позаимствовала отрывки из статей таких изданий, как «Мел» и женский портал Passion. Некоторые отрывки девушка взяла из реферата по педагогике, который был опубликован в Cети пять лет назад.

Однако представитель Песковой уверяет, что на активность девушки в соцсетях повлияла не ожесточенная дискуссия по поводу публикации в Forbes. Пескова решила взять своеобразную паузу. «Лиза на пару недель «в рабочем отпуске» и на 100% увлечена учебой», — сказала представительница, пояснив, что в этом году Пескова «заканчивает, по российским меркам, бакалавриат и идет в магистратуру».

И добавила, что в недалеком будущем девушка планирует вернуться «с новыми статьями и идеями».

Ранее мы писали:

Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову. Девушка пожелала певице «честного успеха» на «Евровидении».

Навка поразила откровенным фото мужа. Фигуристка опубликовала провокационный снимок Дмитрия Пескова.