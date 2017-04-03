Навка поразила откровенным фото мужа

Где грань между забавными и неприличными семейными фотографиями? Сложно ответить однозначно. В соцсетях бурлит дискуссия вокруг семейного снимка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. И стоит отметить, что фото действительно несколько нестандартное.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 2 2017 в 11:35 PDT

Накануне спортсменка опубликовала в Insta совместное фото с супругом Дмитрием Песковым и детьми. «Традиционный банный вечер, вся семья в сборе. И это все наши дети. Их очень много, но это так здорово», — написала Татьяна. Снимок произвел серьезный резонанс.

Причем пользователи разделились не на два, а три лагеря. Первые порадовались за пару, вторые интересовались мужчиной, сидящим в центре, и отмечали, что фото неполное. «Не хватает еще женщин, которые рожали этих детей. Начинают, блин, изображать идеальную семью. Как Навка раньше жила без великовозрастного сына? Это все наши дети....», «Когда женщины начинают изображать из себя этаких добрых мачех... как говорил Станиславский - не верю... и дети внутри... в душе не то слово недолюбливают женщин, которые уводят отцов от их матерей».

Но больше всего публику возмутило то обстоятельство, что Песков запечатлен в одном полотенце. «Ой, Татьяна, сейчас ваш снимок по всем новостям полетит», «Все-таки Песков человек публичный, тем более пресс-секретарь первого лица страны, и выставлять фото с его голым торсом не этично. Уже не знает, чем выделиться», «Какой кошмар! Пресс-секретарь президента страны - с голым торсом в бане», «На мой взгляд, есть фотки личного характера, которые нельзя выставлять в Сеть. У Татьяны, судя по всему, полностью отсутствует это понимание. Фото резонансное и, безусловно, выйдет за пределы нашей страны».

Некоторые даже попеняли фигуристке на то, что она слишком активно выставляет семейную жизнь в сети, словно Ольга Бузова.

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