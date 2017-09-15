Джордж Клуни: «Плачу несколько раз в день»

Некоторые звездные мужчины регулярно оказываются в рейтингах «Самый хороший отец». А Джордж Клуни (George Clooney) может претендовать на титул «Самый веселый папа». Недавно сыну и дочери звезды исполнилось три месяца. И судя по словам Джорджа, с малышами он не скучает.

Клуни сейчас занят промоушеном своей новой картины «Субурбикон», но большинство журналистов спрашивают его все же о детях.

Будучи на кинофестивале в Торонто, в новом интервью актер заверил, что его двойняшки Александер и Элла - счастливая парочка. «Они не плачут. Я плачу чаще, чем они. Я сейчас плачу по четыре раза в день, потому что я сильно устал. Но разве это не прекрасно?»

По словам Клуни, он и представить не мог, как резко изменится его жизнь с появлением детей. «У всех моих друзей есть дети, я сам крестный отец примерно 20 человек. Но близнецы это не просто в два раза сложнее. Это нечто большее. Все, что сейчас они хотят - это есть. Я лишь просто время от времени даю им бутылочку, и они рады. Но главная для них сейчас Амаль. А я часто даже не понимаю, что происходит».

Напомним, недавно Амаль Клуни поддержала супруга на кинофестивале в Венеции.

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Источник фото: Globallookpress.com