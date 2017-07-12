Джордж Клуни увез детей в Италию
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Он долгое время старался не думать о наследниках. Зато теперь голливудский актер Джордж Клуни (George Clooney) почти что идеальный папа. На днях актер вместе с супругой Амаль (Amal) был замечен в Италии. Похоже, звездная семья решила провести лето на Средиземноморье.
Джордж с женой и малышами Эллой и Александром переехал на свою виллу на озере Комо. С момента рождения двойни в июне актер практически не показывался на публике, и только сейчас папарацци удалось сделать фото счастливого отца в неформальной обстановке. Клуни сфотографировали у одного из итальянских ресторанов во время обмена любезностями с одной из старых приятельниц. Кстати, судя по фото, 39-летняя Амаль уже в неплохой форме после родов.
Тем временем светские обозреватели судачат о том, что якобы Клуни не на шутку обеспокоен безопасностью своей семьи. В прошлом он получал угрозы и сейчас переживает, что дети могут оказаться в центре внимания злоумышленников. В ближайшее время семья звезды будет жить в Беркшире, Британия. Ранее актер приобрел здесь особняк и проконсультировался с бывшими агентами секретных служб по вопросам усиления безопасности.
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