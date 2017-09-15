 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Борисова поблагодарила Леру Кудрявцеву


0 0

Дана Борисова заканчивает программу реабилитации. Сейчас ведущая полна сил и энергии и практически не думает о своей зависимости. Недавно Борисова стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой и рассказала о своих проблемах. К счастью, большая часть проблем в прошлом.

Ранее в Сети появилось видео со съемок программы «Секрет на миллион», где было видно, что Дана взбудоражена и взвинчена. Девушка в резкой форме отказывалась отвечать на некоторые вопросы. По слухам, Борисова закатила скандал и даже Кудрявцева не выдержала.

Но сегодня Дана решила поблагодарить Леру. «Большое спасибо @leratv за понимание, поддержку и женскую мудрость в ходе записи программы "Секрет на миллион" и всей команде НТВ за поддержку проекта "Международный Антинаркотический Лагерь НАС"», - написала ведущая в Insta.

Днем ранее Борисова сообщила, что теперь чувствует себя сильной и твердо намерена пройти курс лечения до конца. «За 5 месяцев моей реабилитации я изменилась и стала очень сильной. По ее срокам могу сказать, что я пройду ее, чтобы стать примером для огромного количества зависимых, до конца, ровно 6 месяцев».

Ранее мы писали:

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​



0 Не нравится 0 Нравится 15.09.2017 Теги: Дана Борисова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору