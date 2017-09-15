Борисова поблагодарила Леру Кудрявцеву

Дана Борисова заканчивает программу реабилитации. Сейчас ведущая полна сил и энергии и практически не думает о своей зависимости. Недавно Борисова стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой и рассказала о своих проблемах. К счастью, большая часть проблем в прошлом.

Ранее в Сети появилось видео со съемок программы «Секрет на миллион», где было видно, что Дана взбудоражена и взвинчена. Девушка в резкой форме отказывалась отвечать на некоторые вопросы. По слухам, Борисова закатила скандал и даже Кудрявцева не выдержала.

Но сегодня Дана решила поблагодарить Леру. «Большое спасибо @leratv за понимание, поддержку и женскую мудрость в ходе записи программы "Секрет на миллион" и всей команде НТВ за поддержку проекта "Международный Антинаркотический Лагерь НАС"», - написала ведущая в Insta.

Днем ранее Борисова сообщила, что теперь чувствует себя сильной и твердо намерена пройти курс лечения до конца. «За 5 месяцев моей реабилитации я изменилась и стала очень сильной. По ее срокам могу сказать, что я пройду ее, чтобы стать примером для огромного количества зависимых, до конца, ровно 6 месяцев».

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