Алексей Учитель сочувствует Поклонской

До премьеры фильма «Матильда» осталось совсем немного, и страсти не утихают. Накануне стало известно о судебном иске вдовы племянника Николая II против режиссера Алексея Учителя. Подать иск даму убедила Наталья Поклонская. Сам же кинематографист говорит, что по-человечески понимает Поклонскую.

Как сообщается, Ольга Куликовская-Романова, вдова Тихона Николаевича Куликовского-Романова (племянника покойного императора), обратилась с иском о защите чести и достоинства в Октябрьский районный суд Петербурга. В качестве ответчика указывается Алексей Учитель. И предполагается, что без вмешательства Поклонской не обошлось.

По данным прессы, пока иск не принят к производству. Режиссер на вопросы журналистов заявил, что пока не знает о претензиях представительницы царской семьи. «У царской семьи есть несколько направлений, и они тоже, насколько я знаю, все друг друга "любят"», — заметил Учитель.

Он добавил, что к угрозам судебных разбирательств уже даже привык, поскольку Наталья Поклонская подавала «очень много исков». Но он относится к ситуации с пониманием. «Она (Поклонская) действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально. Я ее по-человечески очень понимаю. Когда она говорит об этом, мне понятно ее внутреннее состояние, она не воспринимает, например, эту красивую актрису, которая влюблена в ее кумира. Она нас уже замучила», — говорит режиссер.

Ранее мы писали:

Поклонская против «Матильды» . Депутату сильно не нравится новая картина.

Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.

Алексей Учитель переехал к молодой подруге . Режиссер долгое время был в романтических отношениях с Юлией Пересильд.

Источник фото: Globallookpress.com