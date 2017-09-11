Алексей Учитель сочувствует Поклонской
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До премьеры фильма «Матильда» осталось совсем немного, и страсти не утихают. Накануне стало известно о судебном иске вдовы племянника Николая II против режиссера Алексея Учителя. Подать иск даму убедила Наталья Поклонская. Сам же кинематографист говорит, что по-человечески понимает Поклонскую.
Как сообщается, Ольга Куликовская-Романова, вдова Тихона Николаевича Куликовского-Романова (племянника покойного императора), обратилась с иском о защите чести и достоинства в Октябрьский районный суд Петербурга. В качестве ответчика указывается Алексей Учитель. И предполагается, что без вмешательства Поклонской не обошлось.
По данным прессы, пока иск не принят к производству. Режиссер на вопросы журналистов заявил, что пока не знает о претензиях представительницы царской семьи. «У царской семьи есть несколько направлений, и они тоже, насколько я знаю, все друг друга "любят"», — заметил Учитель.
Он добавил, что к угрозам судебных разбирательств уже даже привык, поскольку Наталья Поклонская подавала «очень много исков». Но он относится к ситуации с пониманием. «Она (Поклонская) действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально. Я ее по-человечески очень понимаю. Когда она говорит об этом, мне понятно ее внутреннее состояние, она не воспринимает, например, эту красивую актрису, которая влюблена в ее кумира. Она нас уже замучила», — говорит режиссер.
Ранее мы писали:Поклонская против «Матильды». Депутату сильно не нравится новая картина.
Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.Алексей Учитель переехал к молодой подруге. Режиссер долгое время был в романтических отношениях с Юлией Пересильд.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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ОльгаПочему Ее волнует секс царской особы, все ж мужик был, и не первый монарх, у кого были любовницы. Основа фильма реальные события, а что они делали за закрытыми дверями, режиссёр и домыслил.
11.09.17 12:31
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КсюУчитель под " исторической правдой" подсовывает миру " клубничку". Лавры Михалкова не дают покоя. Делаешь фильм фантазию о невозможности любви, ну и делай. Зачем титр " На реальной " основе...Есть же дневники и свидетельства современников...
11.09.17 11:31