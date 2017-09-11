Максим Виторган вчера отметил важную дату. Актеру исполнилось 45 лет. Друзья поспешили поздравить артиста. И судя по фотографиям и видео, Максим бодр, энергичен и вовсе не собирается стареть душой.

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) Сен 9 2017 в 10:28 PDT

Максим получил множество поздравлений от коллег, друзей и поклонников. И самым оригинальным (и даже провокационным) можно назвать поздравление от Вероники Белоцерковской. Дама опубликовала в Insta забавное видео Виторгана в плавках, исполняющего различные па в бассейне. Ролик был снят в одном из отелей Кемера. «С днем рождения. Максим @mvitorgan, ты Человек-Крупный, так будь Крупным всегда, для Крупных нет ничего невозможного! люблю и целую! music: Джимми, Джимми, Джимми, ача, ача, ача», - написала Белоцерковская.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 10 2017 в 1:51 PDT

Ксения Собчак тоже постаралась развеселить мужа и опубликовала совместный снимок с малышом Платоном. «С днем рождения, мой любимый! Спасибо тебе за то, что ты оказался не только любимым мужем и строгим учителем, но и просто невероятным папой! И смотря на тебя с Платоном, я каждый раз понимаю, как ценно то, какой ты Человек. С днем рождения», — написала Ксения.

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Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги.

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