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Белоцерковская скомпро­метировала Виторгана


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Максим Виторган вчера отметил важную дату. Актеру исполнилось 45 лет. Друзья поспешили поздравить артиста. И судя по фотографиям и видео, Максим бодр, энергичен и вовсе не собирается стареть душой.

Максим получил множество поздравлений от коллег, друзей и поклонников. И самым оригинальным (и даже провокационным) можно назвать поздравление от Вероники Белоцерковской. Дама опубликовала в Insta забавное видео Виторгана в плавках, исполняющего различные па в бассейне. Ролик был снят в одном из отелей Кемера. «С днем рождения. Максим @mvitorgan, ты Человек-Крупный, так будь Крупным всегда, для Крупных нет ничего невозможного! люблю и целую! music: Джимми, Джимми, Джимми, ача, ача, ача», - написала Белоцерковская.

 

Ксения Собчак тоже постаралась развеселить мужа и опубликовала совместный снимок с малышом Платоном. «С днем рождения, мой любимый! Спасибо тебе за то, что ты оказался не только любимым мужем и строгим учителем, но и просто невероятным папой! И смотря на тебя с Платоном, я каждый раз понимаю, как ценно то, какой ты Человек. С днем рождения», — написала Ксения.

Ранее мы писали:

Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги. 

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Собчак нервирует муж. Ксения подозревает, что Максим красивее нее.​



0 Не нравится 1 Нравится 11.09.2017 Теги: Максим Виторган

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