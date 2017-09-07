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Штурм против Осина


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Певец Евгений Осин пытается справиться с алкоголизмом. Артист проходит курс лечения в реабилитационной клинике под контролем Даны Борисовой. На днях Осин сообщил, что у него наметился прогресс. Но певица Наталья Штурм, давно знакомая с Евгением, в это не верит.

В беседе с журналистами Наталья решила устроить очередное разоблачение. По словам артистки, Евгению повезло, когда его тяжелым случаем занялся председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Но Штурм сомневается в том, что Осин действительно настроен на борьбу с зависимостью.

«Вы не увидите Женю Осина в слезах благодарности, целующего руки своим спасителям. Неплохо зная Женю, я даже предполагаю, что в Таиланд он улетел отдохнуть на халяву. Он соблазнился тем, что это курорт, его будут кормить, он не будет ни в чем нуждаться», – заявила певица.

Ранее исполнительница говорила, что предлагала Осину пройти курс лечения и даже договорилась о госпитализации, но он отказался. «Он человек абсолютно неблагодарный. Я не думаю, что будет хороший финал. Хотя очень бы хотелось на это надеяться», – цитирует Наталью «Комсомольская правда».

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0 Не нравится 0 Нравится 07.09.2017 Теги: Наталья Штурм

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