Юрий Лоза против помощи Осину

Звезда 90-х Евгений Осин сейчас переживает не лучшие времена. У артиста серьезные проблемы со здоровьем. И привело к этому чрезмерное увлечение алкоголем. Сейчас певец нуждается в помощи. Но по мнению музыканта Юрия Лозы, в первую очередь самому Осину необходимо взять себя в руки.

Недавно стало известно о том, что у Осина отнялись ноги. По словам друзей, у артиста прогрессирующий цирроз и ему необходим курс лечения.

Ситуацию прокомментировал Юрий Лоза. Артист считает, что коллега слишком долго "красиво гулял" и теперь расплачивается. Но помочь себе Осин может только сам. «Что могут сделать с ним в этой ситуации люди? Женя, возьмись за ум! Надо, чтобы ему всем миром сказали: "Женя, ты нам нужен, давай, лечись!" Но он же думает только о себе, он же никогда не думал о других. Когда человек сам себя вводит в такое состояние, давайте отдавать себе отчет — он всегда думает только о себе, а не о тех ближних, не о зрителях», - рассуждает Юрий Эдуардович в интервью «Комсомольской правде».

Музыкант напомнил о больных раком, борющихся за жизнь, об инвалидах, которые занимаются спортом.

«Они пытаются жить большой красивой жизнью! Осин при ногах, при руках, при наличии всего, что нужно для жизни, жить не собирается и сам себя гробит! И что мы должны сделать? Давайте все ему поможем, потому что он знаменитый? Но знаменитость - не индульгенция. Это не право гробить свою собственную жизнь. Пусть перестанет гробить, и будем помогать».

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Источник фото: Globallookpress.com