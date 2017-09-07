Представлен один из последних синглов Джорджа Майкла
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Он работал над этой композицией незадолго до смерти. Но так и не услышал окончательный вариант. И все же сегодня на Youtube состоялась премьера сингла Джорджа Майкла (George Michael) Fantasy.
Композиция Fantasy была создана еще в 2011 году и стала бонус-треком диска Faith. Но Джордж Майкл был не очень доволен звучанием. В прошлом году он предложил Найлу Роджерсу выступить продюсером ремикса. Роджерс встречался с Майклом в декабре. 25 декабря певец скончался, так и не услышав новую версию песни.
Как отмечают музыкальные критики, ремикс получился весьма неплохим. Гитара Роджерса в сочетании со слегка откорректированным вокалом Майкла в ритме поп-хаус звучит весьма гармонично.
Напомним, певец скончался в возрасте 53 лет от сердечной недостаточности и жировой инфильтрации печени. Музыкант, предположительно, умер во сне. Последние несколько лет у Джорджа были серьезные проблемы со здоровьем, он отчаянно боролся с героиновой зависимостью.
В скором времени состоится премьера документальной ленты об артисте. За время музыкальной карьеры Майкла было продано более 100 миллионов альбомов с его записями.
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