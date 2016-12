Памяти Джорджа Майкла

Это Рождество стало для него последним. Накануне, 25 декабря, ушел из жизни знаменитый певец Джордж Майкл (George Michael). Новость стала неприятной неожиданностью как для многочисленных поклонников артиста, так и его коллег и родственников.

​

Как сообщается, один из самых успешных поп-артистов Британии скончался от сердечной недостаточности в возрасте 53 лет. По словам агента певца, Майкл «мирно умер у себя дома»

Насильственная смерть исключена. Менеджер звезды Майкл Липпман сообщил прессе, что в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла «мирно лежащим в постели». Липпман подчеркнул, что смерть артиста стала большой неожиданностью для всех.

Напомним, Джордж Майкл начал артистическую карьеру в 18 лет, создав с приятелем Эндрю Риджли группу The Executives. В историю музыки парни вошли как группа Wham!. В 1986 году Джордж начал сольную карьеру. Самыми популярными композициями Майкла стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном (Elton John) Don"t let the sun go down on me.

«Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга – самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами», - пишет Джон.

За свою карьеру Майкл получил множество музыкальных премий, его последний альбом Symphonica был представлен в 2014 году.

Источник фото: Globallookpress.com