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Памяти Джорджа Майкла


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Это Рождество стало для него последним. Накануне, 25 декабря, ушел из жизни знаменитый певец Джордж Майкл (George Michael). Новость стала неприятной неожиданностью как для многочисленных поклонников артиста, так и его коллег и родственников.

Как сообщается, один из самых успешных поп-артистов Британии скончался от сердечной недостаточности в возрасте 53 лет. По словам агента певца, Майкл «мирно умер у себя дома»

Насильственная смерть исключена. Менеджер звезды Майкл Липпман сообщил прессе, что в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла «мирно лежащим в постели». Липпман подчеркнул, что смерть артиста стала большой неожиданностью для всех.

Напомним, Джордж Майкл начал артистическую карьеру в 18 лет, создав с приятелем Эндрю Риджли группу The Executives. В историю музыки парни вошли как группа Wham!. В 1986 году Джордж начал сольную карьеру. Самыми популярными композициями Майкла стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном (Elton John) Don"t let the sun go down on me.

 

«Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга – самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами», - пишет Джон.

 

За свою карьеру Майкл получил множество музыкальных премий, его последний альбом Symphonica был представлен в 2014 году.

Ранее мы писали:

Песня дня. Лучшее от Джорджа Майкла. Некоторые люди рождены для того, чтобы блистать. 

Музыканты скорбят о Принсе. Артист скончался в возрасте 57 лет. 

Скончался Алан Рикман. Он сыграл в десятках картин, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, был любимым артистом нескольких поколений зрителей. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2016 Теги: Джордж Майкл

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