Тодоренко рассказала об экстриме

Регина Тодоренко - девушка спортивная. Причем ведущая шоу «Орел и Решка» предпочитает экстремальные виды спорта. Например, серфинг. По мнению Регины, именно на доске понимаешь, насколько важна гармония души и тела. И вообще, это серфинг дает возможность кое-что переосмыслить.

Тодоренко не упускает ни одной возможности взять волну. И выбирая место для отдыха, в первую очередь оценивает возможность занятий серфингом. «Мне нравится, что на серфе задействованы все группы мышц: подкачиваются руки, ноги, попа, спина. Но оказалось, что больше всего требуется подключать мозг! Тут же стихия, и ее надо принять и жить с ней в гармонии, потому что океан может и утащить паникера на дно. Именно так я пару раз чуть не утонула!» — рассказала звезда изданию «7 Дней».

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Авг 6 2017 в 7:13 PDT

Регина считает серфинг очень «жизненным спортом». И подчеркивает, насколько важна гармония «головы, души и тела». «Вода тебя хлещет, больно, ты захлебываешься, но все равно лезешь на волну, потому что это кайф и адреналин — когда ты катишь по волне хотя бы 30 секунд».

Кстати, на днях Тодоренко, рассказывая о том, как провела лето, похвасталась, что не только успела сняться в новом сезоне шоу «Орел и решка», но и основательно посерфить. Регина посетила сотую по счету страну.

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