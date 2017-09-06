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Герцогиня Кейт снова страдает во время беременности


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На прошлой неделе она отдала дань памяти принцессе Диане, посетив мемориал. А сейчас герцогиня Кембриджская не может выйти из Кенсингтонского дворца. В расписании Ее Светлости значилось посещение одного из культурных мероприятий, но из-за плохого самочувствия герцогиня была вынуждена отказаться.

Ее Светлость снова страдает от так называемой неудержимой рвоты беременных - hyperemesis gravidarum. Кейт мучилась тошнотой, будучи беременной первенцем и ожидая принцессу Шарлотту. Сейчас ситуация повторяется.

Как рассказал принц Уильям на вчерашней встрече с членами комьюнити Support4Grenfell в северном Кенсингтоне, его супруга сейчас переживает не самые приятные моменты, но скоро это кончится. «Сейчас нам необходимо помочь Кэтрин пройти этот этап. И на следующей неделе мы уже сможем порадоваться», - поведал Уильям. На основании слов принца обозреватели пришли к выводу, что Кейт находится на 11 неделе беременности.

Напомним, сейчас супруги воспитывают четырехлетнего сына Джорджа (George) и двухлетнюю дочь Шарлотту (Charlotte). Третий ребенок пары станет пятым в очереди на королевский престол.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.09.2017 Теги: Герцогиня Кейт

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