 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Герцогиня Кейт: «Материнство - серьезный вызов»


1 0

Рождение ребенка - большая радость. И в то же время это своеобразное испытание. Как мы знаем, не бывает идеальных детей. Идеальных мам тоже не бывает. Но если отбросить идеи перфекционизма, то ситуацию можно изменить к лучшему. По крайней мере, такого мнения придерживается герцогиня Кембриджская.

Недавно Ее Светлость выступила с речью на премьере документальной киносерии Out of the Blue. В центре проекта - постродовая депрессия женщин.

«Для меня материнство - это словно награда. Это удивительный опыт. И в то же время это серьезный вызов. Это испытание даже для меня, у которой есть поддержка и помощь по дому, которых лишены большинство матерей. На самом деле, ничто не подготовит вас к той ответственности, ответственности материнства. Это целый комплекс эмоций: радость, тревога, любовь, беспокойство. Все внутри вас меняется за одну ночь. Вы переходите от мышления индивидуалиста к мышлению матери раз и навсегда».

Герцогиня также затронула тему постродовой депрессии. «Когда дело доходит до материнства, единственное правильное решение — стараться как можно лучше заботиться о своей семье. Для многих матерей, в том числе и для меня, это временами может приводить к неуверенности в себе и своих силах. К сожалению, в некоторых случаях этот стресс усугубляется той невероятной нагрузкой на психику, которая возникает после рождения детей».

Ранее мы писали:

Ида Лоло готова к материнству. Светская львица мечтает подарить Кехману наследника.

10 уроков стиля от Кейт Миддлтон. Чему можно научиться у герцогини Кембриджской? 

Герцогиня Кейт показала «эффект Мэрилин». Ее Светлость не сумела справиться с воздушным платьем. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 25.03.2017 Теги: Герцогиня Кембриджская

Читайте также

 

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору