Герцогиня Кейт: «Материнство - серьезный вызов»

Рождение ребенка - большая радость. И в то же время это своеобразное испытание. Как мы знаем, не бывает идеальных детей. Идеальных мам тоже не бывает. Но если отбросить идеи перфекционизма, то ситуацию можно изменить к лучшему. По крайней мере, такого мнения придерживается герцогиня Кембриджская.

Недавно Ее Светлость выступила с речью на премьере документальной киносерии Out of the Blue. В центре проекта - постродовая депрессия женщин.

«Для меня материнство - это словно награда. Это удивительный опыт. И в то же время это серьезный вызов. Это испытание даже для меня, у которой есть поддержка и помощь по дому, которых лишены большинство матерей. На самом деле, ничто не подготовит вас к той ответственности, ответственности материнства. Это целый комплекс эмоций: радость, тревога, любовь, беспокойство. Все внутри вас меняется за одну ночь. Вы переходите от мышления индивидуалиста к мышлению матери раз и навсегда».

Герцогиня также затронула тему постродовой депрессии. «Когда дело доходит до материнства, единственное правильное решение — стараться как можно лучше заботиться о своей семье. Для многих матерей, в том числе и для меня, это временами может приводить к неуверенности в себе и своих силах. К сожалению, в некоторых случаях этот стресс усугубляется той невероятной нагрузкой на психику, которая возникает после рождения детей».

