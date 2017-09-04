Герцогиня Кейт ждет третьего наследника

Чета герцогов Кембриджских снова расширяет семью. Как официально сообщил сегодня Кенсингтонский дворец, пара ждет третьего ребенка. Поздравляем!

Во время недавнего визита в Польшу Ее Светлость получила в подарок от поклонников игрушку для грудного младенца. Принимая презент, Кейт обратилась к мужу со словами: «Хорошо, у нас будет больше детей!» И пара решила не тянуть.

Судя по линии талии герцогини, она находится на первом триместре. Так что малыш появится на свет весной следующего года. Сейчас супруги воспитывают четырехлетнего сына Джорджа (George) и двухлетнюю дочь Шарлотту (Charlotte). Третий ребенок пары станет пятым в очереди на королевский престол.

Между прочим, на одном из недавних благотворительных мероприятий герцогиня призналась, что ей не так просто быть мамой маленьких детей. «Знаете, я порой чувствую себя ужасно одинокой… Занимаюсь все время с детьми, подруг вижу совсем редко… Но всем нам, молодым мамам, нужно набраться мужества, чтобы пережить непростые моменты в жизни…» — сказала Кейт.

Ее Светлость также отмечала, что прекрасно понимает мам, страдающих от постродовой депрессии. «К сожалению, в некоторых случаях этот стресс (после рождения малыша) усугубляется той невероятной нагрузкой на психику, которая возникает после рождения детей».

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Источник фото: Globallookpress.com