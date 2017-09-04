Герцогиня Кейт ждет третьего наследника
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Чета герцогов Кембриджских снова расширяет семью. Как официально сообщил сегодня Кенсингтонский дворец, пара ждет третьего ребенка. Поздравляем!
Во время недавнего визита в Польшу Ее Светлость получила в подарок от поклонников игрушку для грудного младенца. Принимая презент, Кейт обратилась к мужу со словами: «Хорошо, у нас будет больше детей!» И пара решила не тянуть.
Судя по линии талии герцогини, она находится на первом триместре. Так что малыш появится на свет весной следующего года. Сейчас супруги воспитывают четырехлетнего сына Джорджа (George) и двухлетнюю дочь Шарлотту (Charlotte). Третий ребенок пары станет пятым в очереди на королевский престол.
Между прочим, на одном из недавних благотворительных мероприятий герцогиня призналась, что ей не так просто быть мамой маленьких детей. «Знаете, я порой чувствую себя ужасно одинокой… Занимаюсь все время с детьми, подруг вижу совсем редко… Но всем нам, молодым мамам, нужно набраться мужества, чтобы пережить непростые моменты в жизни…» — сказала Кейт.
Ее Светлость также отмечала, что прекрасно понимает мам, страдающих от постродовой депрессии. «К сожалению, в некоторых случаях этот стресс (после рождения малыша) усугубляется той невероятной нагрузкой на психику, которая возникает после рождения детей».
Ранее мы писали:Герцогиня Кейт: «Материнство - серьезный вызов». Ее Светлость затронула тему депрессии матерей.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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Ну всё, Англия имеет занятие на ближайшие 9 мес ))) Кейт как всегда хороша. Нравится она мне.
04.09.17 18:25
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам -- http://tok.pw/pohudala
04.09.17 16:54