Джулианна Мур не против гламура

В Венеции набирает обороты ежегодный международный кинофестиваль, и все больше звезд появляется на премьерах. Например, звездой пятницы на Лидо стала Джулианна Мур (Julianne). Актриса появилась на одном из кинопоказов в гламурном наряде и совершенно очаровала публику и модных критиков.



















В Венеции 56-летняя Джулианна представляет новый фильм Джорджа Клуни «Субурбикон». Но вчера звезда была замечена на премьере итальянской ленты "Nato A Casal Di Principe". Джулианна выбрала полупрозрачное платье оттенка вина от Valentino. Выглядела актриса гламурно и драматично, по единодушному мнению модных обозревателей, туалет прекрасно подчеркивал стройную фигуру актрисы.

Сама звезда недавно призналась, что пока не слишком переживает за фигуру, но взяла за правило трижды в неделю заниматься йогой. А вот к выбору наряда для красной дорожки Мур относится очень серьезно.

«Мы со стилистом по полгода готовимся к таким мероприятиям, как Канны или прием в Метрополитен-музее: переписываемся с модными домами, придумываем образы. А в жизни я ношу то, в чем мне удобно, — рассказала звезда в недавнем интервью Vogue. — Сумка обязательно должна быть средних размеров, вместительная и симпатичная. Люблю черный цвет. Практично и неброско, особенно когда у женщины уже и так рыжие волосы».

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Источник фото: Globallookpress.com