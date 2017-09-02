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Джулианна Мур не против гламура


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В Венеции набирает обороты ежегодный международный кинофестиваль, и все больше звезд появляется на премьерах. Например, звездой пятницы на Лидо стала Джулианна Мур (Julianne). Актриса появилась на одном из кинопоказов в гламурном наряде и совершенно очаровала публику и модных критиков.

 
 
 

В Венеции 56-летняя Джулианна представляет новый фильм Джорджа Клуни «Субурбикон». Но вчера звезда была замечена на премьере итальянской ленты "Nato A Casal Di Principe". Джулианна выбрала полупрозрачное платье оттенка вина от Valentino. Выглядела актриса гламурно и драматично, по единодушному мнению модных обозревателей, туалет прекрасно подчеркивал стройную фигуру актрисы.

Сама звезда недавно призналась, что пока не слишком переживает за фигуру, но взяла за правило трижды в неделю заниматься йогой. А вот к выбору наряда для красной дорожки Мур относится очень серьезно.

«Мы со стилистом по полгода готовимся к таким мероприятиям, как Канны или прием в Метрополитен-музее: переписываемся с модными домами, придумываем образы. А в жизни я ношу то, в чем мне удобно, — рассказала звезда в недавнем интервью Vogue. — Сумка обязательно должна быть средних размеров, вместительная и симпатичная. Люблю черный цвет. Практично и неброско, особенно когда у женщины уже и так рыжие волосы».

Ранее мы писали:

Мэтт Деймон открыл Венецианский кинофестиваль. Стиль звезд на красной дорожке.

Джулианна Мур: «Я вышла замуж по совету психолога». По словам актрисы, брак на самом деле укрепляет семью. 

Джулианна Мур: «Надо наслаждаться каждым своим возрастом». Звезда советует не зацикливаться на прошлом. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 02.09.2017 Теги: Джулианна Мур

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Обсуждение 1  

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  • 6ayfjf9ku4
    Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам ----- http://gg.gg/mednews
    		 02.09.17 23:27
         
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