Мэтт Деймон открыл Венецианский кинофестиваль

В Венеции стартовал ежегодный международный кинофестиваль. И как обычно, на церемонии открытия на красной дорожке блистали звезды кино и известные модели. Особенно отличились бразильские красавицы - топ-модели Изабель Гулар (Izabel Goulart) и Изабели Фонтана (Isabeli Fontana). А Голливуд представил Мэтт Деймон (Matt Damon).

















Бывший «ангел» Victoria's Secret Изабель Гулар появилась в стильном платье от Alberta Ferretti. Совершенно очаровательной выглядела и Изабели Фонтана, а Бьянка Балти (Bianca Balti) приятно удивила модных критиков эффектным белоснежным туалетом с накидкой.

Фильмом открытия стала комедия Александра Пэйна «Короче» с Мэттом Деймоном и Кристен Уиг (Kristen Wiig). Кристен появилась на премьере в шикарном платье от Zuhair Murad. А Мэтт ни на секунду не расставался с супругой Лучианой.

Кстати, в этом году на Мостре представят более 45 российских картин. Правда, в основном конкурсе российские кинематографисты не участвуют. 74-й Венецианский кинофестиваль продлится до 9 сентября. Жюри возглавляет американская актриса Аннетт Бенинг (Annette Bening).

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Источник фото: Globallookpress.com