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Мэтт Деймон открыл Венецианский кинофестиваль


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В Венеции стартовал ежегодный международный кинофестиваль. И как обычно, на церемонии открытия на красной дорожке блистали звезды кино и известные модели. Особенно отличились бразильские красавицы - топ-модели Изабель Гулар (Izabel Goulart) и Изабели Фонтана (Isabeli Fontana). А Голливуд представил Мэтт Деймон (Matt Damon).

  • Мэтт Деймон с женой
  • Мэтт Деймон с женой
  • Кристен Уиг
  • Кристен Уиг
  • Изабель Гулар
  • Изабель Гулар
  • Изабели Фонтана
  • Бьянка Балти
 
 
 

Бывший «ангел» Victoria's Secret Изабель Гулар появилась в стильном платье от Alberta Ferretti. Совершенно очаровательной выглядела и Изабели Фонтана, а Бьянка Балти (Bianca Balti) приятно удивила модных критиков эффектным белоснежным туалетом с накидкой.

Фильмом открытия стала комедия Александра Пэйна «Короче» с Мэттом Деймоном и Кристен Уиг (Kristen Wiig). Кристен появилась на премьере в шикарном платье от Zuhair Murad. А Мэтт ни на секунду не расставался с супругой Лучианой.

Кстати, в этом году на Мостре представят более 45 российских картин. Правда, в основном конкурсе российские кинематографисты не участвуют. 74-й Венецианский кинофестиваль продлится до 9 сентября. Жюри возглавляет американская актриса Аннетт Бенинг (Annette Bening).

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Мэтт Деймон: «Бросил курить, чтобы завести детей». Актер расстался с вредной привычкой за год до рождения старшей дочери. 

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5 молодых моделей, ставших актрисами. Покорив подиум, они взялись за кинематограф. 

Источник фото: Globallookpress.com


0 Не нравится 0 Нравится 31.08.2017 Теги: венецианский кинофестиваль

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