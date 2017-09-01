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Собчак отказывается баллотироваться в президенты


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Жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. И редактор модного глянца может оказаться в числе предполагаемых кандидатов в президенты. Именно так случилось с Ксенией Собчак. Правда, Ксения от перспективы политической карьеры не в восторге.

Сегодня издание «Ведомости» сообщило со ссылкой на инсайдеров о планах администрации президента выдвинуть в качестве «спарринг-партнеров главного кандидата в президенты» нескольких женщин. И одной из кандидатур названа Ксения.

Как пишет издание, Собчак может стать идеальным вариантом, поскольку воплощает образ современной молодой женщины. «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она».

Но Ксения сразу заявила, что в политику не пойдет. Ибо ей она кажется скучной.

«Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" (администрация президента) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один: унылое (дерьмо) ваша политика сегодня, господа! Скучно и Мерзко», - написала в Insta звезда.

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0 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Ксения Собчак

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