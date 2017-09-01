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Кристен Стюарт взлетела под хит Бейонсе


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В свое время ее сильно не любили голливудские стилисты. Но четыре года назад ситуация изменилась. Актриса Кристен Стюарт (Kristen Stewart) стала музой модного дома Chanel. И накануне представлен эффектный ролик со звездой.

 

Кристен стала лицом нового аромата Gabrielle. В рекламном ролике актриса танцует, бегает и взлетает под звуки хита Бейонсе (Beyonce) Running. По единодушному мнению светских и модных обозревателей, Стюарт выглядит просто потрясающе в ролике. Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) может не переживать.

По словам создателей видео, в клипе демонстрируется свободная и бунтарская натура Габриэль Шанель. «Это качество сложно найти, но оно просто необходимо сегодня. Быть собой, оставаться верным себе – эту черту передала нам Габриэль Шанель. В видео с Кристен Стюарт нет повествования, но есть атмосфера. Мы обращаемся к каждой женщине», – пояснил представитель модного дома.

Сама Кристен говорит, что аромат Gabrielle достаточно сильный, но ненавязчивый.

Напомним, Стюарт сотрудничает с Chanel с 2013 года. Ранее актриса сыграла одну из главных ролей в короткометражке-байопике Шанель, режиссером видео выступил Лагерфельд.

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0 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Кристен Стюарт

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