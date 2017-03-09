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Кристен Стюарт шокировала смелой стрижкой


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Многие называют ее слишком холодной, некоторые даже считают унылой. И тем не менее Кристен Стюарт (Kristen Stewart) умеет изумлять. На одной из премьер своей новой ленты «Персональный покупатель» звезда предстала с бритой головой.

Ультракороткий блонд в стиле «рок-чика нулевых». В свое время ради искусства с роскошными локонами расставались Деми Мур (Demi Moore), Шарлиз Терон (CharlizeTheron) и другие звездные леди. Теперь пришел черед Кристен.

 

Публикация от ExtraTV (@extratv)

 

Правда, пока не совсем ясно, с какой целью актриса обрила голову. То ли ради съемок в новом проекте, то ли просто для фана.

 

Напомним, в картине Оливье Ассаяса «Персональный покупатель» Стюарт сыграла девушку, которая с помощью смс-сообщений общается с призраком покойного брата. «Мне в этом фильме важно было, чтобы зрители не меньше самой героини верили в то, что иной или загробный мир действительно существует. Единственным способом этого добиться было показать его — хотя бы мельком. Если ты уже в начале фильма такой намек на существование другого измерения осуществляешь, то более-менее кто угодно примет на веру и возможность коммуникации с мертвыми, в которую вступает героиня», — рассказывал кинематографист.

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    Рисунок
    Как вам стрижка Кристен?

Ранее мы писали:

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Кристен Стюарт раскритиковала Кардашян. Актриса не одобряет селебрити, которые заинтересованы в продаже своей жизни словно книги комиксов. 


0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2017 Теги: Кристен Стюарт

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