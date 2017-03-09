Кристен Стюарт шокировала смелой стрижкой
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Многие называют ее слишком холодной, некоторые даже считают унылой. И тем не менее Кристен Стюарт (Kristen Stewart) умеет изумлять. На одной из премьер своей новой ленты «Персональный покупатель» звезда предстала с бритой головой.
Ультракороткий блонд в стиле «рок-чика нулевых». В свое время ради искусства с роскошными локонами расставались Деми Мур (Demi Moore), Шарлиз Терон (CharlizeTheron) и другие звездные леди. Теперь пришел черед Кристен.
Правда, пока не совсем ясно, с какой целью актриса обрила голову. То ли ради съемок в новом проекте, то ли просто для фана.
Напомним, в картине Оливье Ассаяса «Персональный покупатель» Стюарт сыграла девушку, которая с помощью смс-сообщений общается с призраком покойного брата. «Мне в этом фильме важно было, чтобы зрители не меньше самой героини верили в то, что иной или загробный мир действительно существует. Единственным способом этого добиться было показать его — хотя бы мельком. Если ты уже в начале фильма такой намек на существование другого измерения осуществляешь, то более-менее кто угодно примет на веру и возможность коммуникации с мертвыми, в которую вступает героиня», — рассказывал кинематографист.
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Обсуждение 4
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ШалфейЕсли бы мне шло, носила бы такую прическу, очень нравится
09.03.17 14:31
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50/50зачем ей быть женственной, если она открытая лесби, и в паре судя по всему мужскую роль играет?))
09.03.17 13:15
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НА мне нравится. И необязательно ей быть "воздушной, женственной, глаз не оторвать". Судя по последним фильмам, держаться и играть она стала лучше. Заметно, что работала над собой, может какие-то курсы актерского мастерства окончила, не знаю. Но с первыми фильмами не сравнить. Все эти "Сумерки" с вечно открытым ртом. Сейчас индивидуальность появилась.
09.03.17 13:07
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ЕленаПрям глаз не оторвать, такая воздушная, женственная, прелесть просто))) Еще и талантище))) (сарказм, если что)
09.03.17 12:32