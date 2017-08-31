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В Петербурге пытались поджечь студию Алексея Учителя


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Алексей Учитель намерен выдвинуть свой новый фильм «Матильда» на «Оскар». Но сейчас у кинематографиста возникла проблема. Неизвестные бросили бутылки с коктейлем Молотова в здание студии «Рок».

Инцидент произошел в Петербурге сегодня ночью. Как сообщается, обошлось без серьезных повреждений - к приезду полиции возгорание было потушено. Сейчас проводится проверка. Сам Учитель на расспросы журналистов заявил, что не в курсе произошедшего.

Как уточняется, ранее кинематографист получал угрозы от членов организации «Христианское государство — Святая Русь». Они требовали запретить показ «Матильды» в кинотеатрах.

Несколькими днями ранее краснодарские феминистки спровоцировали скандал, возложив к памятнику Екатерины II портрет Николая II, обрызганного менструальной кровью.

Таким образом девушки обвинили депутата Наталью Поклонскую в дискриминации. «Мы все — Матильды. Мы оскорбляем вас, мы пугаем вас, мы совращаем вас. <...>. Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого. Но это не кровь жертв. Это кровь свободных женщин, чьи тела отторгает увечный плод российского патриархата», - говорилось в соответствующем заявлении.

Ранее мы писали: 

Поклонская против «Матильды». Депутату сильно не нравится новая картина.

Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.

Алексей Учитель переехал к молодой подруге. Режиссер долгое время был в романтических отношениях с Юлией Пересильд.


1 Не нравится 0 Нравится 31.08.2017 Теги: Алексей Учитель

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