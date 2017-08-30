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Ушел скрипач Дмитрий Коган


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Он был большим талантом. Но увы... Тяжелый недуг оборвал жизнь замечательного скрипача Дмитрия Когана. Музыкант ушел во цвете сил - ему было всего 39 лет.

Коган скончался 28 августа в Москве. По данным СМИ, артист боролся с онкологией.

Коллеги называли Дмитрия «фонтаном жизненных сил, фонтаном идей, организации удивительных музыкальных проектов». Действительно, Коган был одним из немногих музыкантов, исполнявших весь цикл из 24 каприсов Никколо Паганини. Он первым выступил на Северном полюсе в 2009 году с концертом для полярников. Стал основателем и художественным руководителем первого Международного фестиваля имени Леонида Когана. В 2012 году выступил с инициативой организации Волжского фестиваля духовной музыки.

«Вижу свою деятельность как миссионерство. Сродни тому, что делает церковь, чтобы люди приходили в храмы. А я хочу, чтобы люди приходили слушать классическую музыку. Ни с кем не соревнуюсь, кроме себя самого. Соревнования хороши в спорте, а в творчестве они противопоказаны», - говорил музыкант.

Прощание с виртуозом скрипки состоится в субботу, 2 сентября, в Колонном зале Дома союзов. После на Ордынке пройдет отпевание.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.08.2017 Теги: Дмитрий Коган

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