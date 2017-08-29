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Дочь Глаголевой возмущена откровениями «друзей»


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Смерть актрисы и режиссера Веры Глаголевой в середине августа стала шоком. Казалось, никто, кроме близких, не знал о тяжелом недуге звезды. Да и сама Вера Витальевна старалась не подавать виду и держалась до последнего. Но теперь выясняется, что многие были осведомлены о болезни Глаголевой, и теперь они делятся воспоминаниями. И подобные откровения совсем не нравятся дочерям покойной.

Почти сразу после сообщений о смерти близкие Веры Глаголевой обратились к СМИ с просьбой уважать приватность семьи в тяжелый момент и воздержаться от домыслов и сплетен.

Но после похорон артистки многие знакомые решили рассказать журналистам о своих последних встречах с Глаголевой. Например, Марина Яковлева поведала о том, что Вера Витальевна боролась с раком груди.

Анна Нахапетова, дочь покойной звезды, в конце концов, решила обратиться к знакомым матери с просьбой прекратить рассказывать подобные истории. Девушка опубликовала в соцсетях возмущенное послание и довольно жестко прокомментировала ситуацию.

«Я, конечно, знаю, что бороться бесполезно, но каждый раз, когда мне на глаза попадается новая и новая статья, понимаю, что не могу молчать! Итак, сразу хочу спросить актрису Марину Яковлеву, интервью которой можно прочитать почти в каждом издании. Вы зачем это делаете, о какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых. Зачем описывать какие-то подробности болезни, о которых Вы по определению не можете знать. Певица Катя Лель, что любопытно, оказывается, весь вечер следила за мной на свадьбе Насти и Саши, теперь же рассказывает душераздирающую историю, как всю свадьбу я прорыдала, чувствуя скорый уход мамы. У Вас, Катя, видимо, очень богатая фантазия и воображение, продолжайте лучше воплощать ее в своем творчестве».

Девушка заметила, что сейчас появилось слишком много «близких друзей». И слишком много ложной информации. «Не могу читать всю эту ложь и грязь. Я несколько дней пыталась найти телефоны редакций, но тщетно, поэтому пишу сюда. Крик души, если хотите... Вам, кто пиарится на этом, кто печатает этот бред, потом еще и перепечатывает все это, — стыд и позор!»

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 1 Нравится 29.08.2017 Теги: Вера Глаголева

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