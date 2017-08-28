Малахов готов к новому повороту

Андрей Малахов начинает новую главу в карьере. Шоумен покинул Первый канал, на котором работал более 15 лет, и приступил к работе на канале «Россия 1». Сегодня, 28 августа, в эфир выйдет первый выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». И как говорит сам ведущий, сейчас он чувствует себя дизайнером.

Уход Малахова из ток-шоу «Пусть говорят» - одно из самых обсуждаемых событий августа. Андрей и руководство Первого мастерски держали интригу, и только на прошлой неделе было официально объявлено о переходе ведущего на новый проект.

Теперь шоумен обосновался в студии проекта «Прямой эфир» и уверяет, что шоу будет совершенно новым. По словам Андрея, он сделает все возможное, чтобы заинтересовать публику и представлять действительно новые и увлекательные истории.

По словам Малахова, он полон энтузиазма и буквально горит новыми идеями. «Меня пригласили в известный уже бренд. Я чувствую себя дизайнером, которого пригласили в известный дом моды, который должен дать новый поворот известному модному бренду, сделать так, чтобы этот бренд носило еще большее количество людей», - заявил шоумен телеканалу НТВ в программе «Новые русские сенсации».

Кстати, руководитель музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта на днях заявил, что считает переход Малахова совершенно естественным процессом.

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