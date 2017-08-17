 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Прощание с Глаголевой пройдет в Центральном Доме кино


0 0

Стали известны дата и место прощания с актрисой и режиссером Верой Глаголевой. Пока родные звезды кино заняты оформлением документов на репатриацию тела, в Центральном Доме кино уже начали подготовку к прощальной церемонии.

Почтить память Веры Витальевны можно будет в субботу, 19 августа. Церемония прощания начнется в 11.00, в Центральном Доме кино Москвы. Детали похорон пока неизвестны.

Вера Глаголева скончалась вчера, в одной из клиник Германии. Как выяснилось, на протяжении долгого времени артистка боролась с онкологией желудка. На днях дама вылетела в Баден-Баден, в клинику Шварцвальд-Бар при Университете Фрайбурга для прохождения консультации. Увы, было слишком поздно.

Напомним, Вера Витальевна была дамой с сильным характером. Она практически никогда не жаловалась, не говорила о своей болезни. И тем не менее в душе она порой чувствовала себя слабой и беззащитной. «В жизни бывают какие-то вещи, которые больно потом бьют тебя же. Ты эту боль… Потом тяжелее переносить эту боль. Потом очень тяжело, когда наступают какие-то моменты. Если чуть-чуть с холодной головой…» - говорила Глаголева в одном из интервью.

Ранее мы писали:

Вера Глаголева получила «Бриллиантовый феникс». Картина «Две женщины» завоевала главную награду кинофестиваля «Золотой Феникс».

Солист Linkin Park покончил с собой. Честер Беннингтон ушел в день рождения Криса Корнелла.

Садальский переживает за «Иванушек». Актер считает смерть Яковлева «трагической закономерностью».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 17.08.2017 Теги: Вера Глаголева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору