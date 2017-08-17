Прощание с Глаголевой пройдет в Центральном Доме кино

Стали известны дата и место прощания с актрисой и режиссером Верой Глаголевой. Пока родные звезды кино заняты оформлением документов на репатриацию тела, в Центральном Доме кино уже начали подготовку к прощальной церемонии.

Почтить память Веры Витальевны можно будет в субботу, 19 августа. Церемония прощания начнется в 11.00, в Центральном Доме кино Москвы. Детали похорон пока неизвестны.

Вера Глаголева скончалась вчера, в одной из клиник Германии. Как выяснилось, на протяжении долгого времени артистка боролась с онкологией желудка. На днях дама вылетела в Баден-Баден, в клинику Шварцвальд-Бар при Университете Фрайбурга для прохождения консультации. Увы, было слишком поздно.

Напомним, Вера Витальевна была дамой с сильным характером. Она практически никогда не жаловалась, не говорила о своей болезни. И тем не менее в душе она порой чувствовала себя слабой и беззащитной. «В жизни бывают какие-то вещи, которые больно потом бьют тебя же. Ты эту боль… Потом тяжелее переносить эту боль. Потом очень тяжело, когда наступают какие-то моменты. Если чуть-чуть с холодной головой…» - говорила Глаголева в одном из интервью.

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