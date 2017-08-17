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Анфиса Чехова поддержала Дмитрия Борисова


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Интрига вокруг ток-шоу «Пусть говорят» постепенно разъясняется. На днях в эфир вышел выпуск с Дмитрием Борисовым вместо Андрея Малахова. И, похоже, уход Малахова - вопрос решенный. Анфиса Чехова недвусмысленно намекнула, кто теперь будет вести один из самых популярных проектов в "Останкино".

Пару дней назад она опубликовала снимок, на котором запечатлена целующей Дмитрия Борисова (поползли даже слухи о новом романе Анфисы), а вчера запостила фото из студии. «Отсняли позитивный выпуск программы "Пусть говорят". Давненько я не была в этой студии. А тут произошли кардинальные изменения. И я им рада. Дима, @ddborisov, ты был на высоте», - написала Чехова.

Впрочем, пока большинство зрителей не согласно с заменой. «Посмотрела программу с новым ведущим, не стоит ему вести "Пусть говорят"!», «"Если душу вынуть, то человека не станет". Так и из передачи: с уходом из эфира Андрея ушла душа! Передача стала пустой, бездушной...», «Пусть поменяют название программы!», «Без Малахова не интересно. Малахов - лучший!»

По данным СМИ, уже совсем скоро мы увидим Андрея Малахова на канале «Россия 1». Выпуск ток-шоу «Прямой эфир» с шоуменом выйдет уже в конце августа.

Ранее мы писали:

Чехова позволила Познеру ошибаться. Ведущая рассказала об обидной критике мэтра.

Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 0 Нравится 17.08.2017 Теги: Анфиса Чехова

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