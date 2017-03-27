Чехова позволила Познеру ошибаться

Ведущая Анфиса Чехова сейчас на волне позитива. Артистка постройнела, похорошела и уверяет, что, наконец, научилась радоваться жизни. Время от времени девушка даже готова поделиться своим опытом достижения гармонии со своими поклонниками. На днях она рассказала, как научилась спокойно относиться к критике.

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Мы прекрасно знаем, что объективная критика - полезный инструмент в работе над собой. Но, к сожалению, большей частью мы получаем субъективные критические замечания, которые могут быть не просто обидными, но в некотором роде оскорбительными. Как вести себя в таких случаях?

«Однажды Познер в одном интервью сказал, что не считает меня талантливой и профессиональной личностью. Услышать такие слова от телевизионного мэтра было неприятно, особенно учитывая, что он не знает меня лично. В такой ситуации, когда кто-то авторитетный не признает твоих талантов и результаты твоего труда кажутся ему сомнительными, есть несколько вариантов: 1) Посмотреть на себя его глазами, усомниться в себе и подорвать свою самооценку на мине его жёсткой критики. 2) Обидеться, оскорбиться, возненавидеть человека, усомнившегося в твоих достоинствах, броситься отчаянно защищаться или доказывать обратное! И есть третий путь, по которому пошла я: позволить человеку ошибаться!» — написала Чехова в соцсетях.

По мнению Анфисы, в большинстве случаев объективная критика просто невозможна. Так что не нужно по этому поводу заморачиваться.

«Согласиться с тем, что он не обязан видеть тебя с лучшей стороны, не обязан вообще углубляться и узнавать тебя, не обязан любить, восхищаться и вообще что-то хорошее видеть в тебе! — продолжает рассуждать звезда. — Он имеет право смотреть на тебя любыми глазами и судить о тебе через свою собственную призму или фильтр. И его мнение никак не умаляет свойств твоей уникальной личности! Захотелось написать вам об этом, чтобы поддержать тех, в кого кто-то, очень значимый для них самих или окружающих, не верит! Возможно, когда-то у него будет возможность изменить своё мнение, а возможно, до конца дней своих он будет думать о вас так.... НО...Дайте возможность ему ошибаться! Никто и никогда не сможет дать объективную оценку вашего таланта! Все окружающие смотрят на нас через себя! И осуждают в нас то, что не могут позволить самому себе! Главное мерило ваших талантов - это то, что кого-то они делают счастливей! Даже если этот кто-то всего лишь Вы сам!»

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