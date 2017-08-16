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Скончалась Вера Глаголева


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Казалось, совсем недавно она веселилась на свадьбе своей дочери Анастасии Шубской. И выглядела довольно неплохо. А сегодня стало известно о смерти Веры Глаголевой. Актриса и режиссер скончалась в США на 62-м году жизни.

По информации СМИ, последние несколько лет Вера Витальевна боролась с онкологией. Но не хотела обсуждать свою болезнь и на расспросы журналистов отвечала, что страдает от переутомления из-за плотного рабочего графика.

Напомним, Вера Глаголева дебютировала в кино в 1975 году и за время своей карьеры снялась более чем в 50 фильмах. В начале 90-х занялась режиссурой. Ее режиссерским дебютом стала мелодрама «Сломанный свет». «Мне намного комфортнее работать в роли режиссера, а не актрисы на съемочной площадке. Это несравнимые ощущения», - говорила Вера Витальевна.

При этом звезда, в отличие от коллег, довольно спокойно относилась к карьере. «Я не отношу себя к тем артистам, которые все ставят на карту, стремятся сделать карьеру любой ценой. Для меня свет клином не сошелся на кино или театре. Нравится процесс - репетиции, съемки, озвучивание. Если картина получается, мне этого вполне достаточно без всяких персональных призов. Неудачи, конечно, расстраивают».

В этом году кинематографистка практически до последнего работала над лентой «Глиняная яма» по одноименной пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.08.2017 Теги: Вера Глаголева

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