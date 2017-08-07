Малахов собирается в декрет?

Вторую неделю Андрей Малахов находится в отпуске. И вторую неделю держит публику в напряжении. В начале августа появились слухи об уходе шоумена с Первого канала. Выдвигалось немало версий о причинах, и теперь выясняется, что в семье звезды намечаются большие перемены.

Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева готовятся к пополнению. Как пишет Starhit, в фигуре дамы уже заметны изменения. Сейчас пара отдыхает на острове Сардиния. Напомним, Малахов занимает пост главного редактора Starhit, так что сообщения о беременности его супруги можно считать официальными.

Тем временем Elle сообщает, что одной из главных причин конфликта Андрея с новым продюсером программы «Пусть говорят» Натальей Никоновой стали разногласия по поводу желания шоумена взять отпуск по уходу за ребенком. Якобы дама достаточно жестко заявила, что «"Пусть говорят" — это не ясли и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бэбиситтер». Ведущий счел данную постановку вопроса для себя неприемлемой.

Напомним, до сих пор Малахов не прокомментировал слухи по поводу своего ухода. Предполагается, что ситуация прояснится в ближайшие дни.

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