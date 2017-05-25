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Малахов показал довольную Дану Борисову


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Телеведущая Дана Борисова старательно борется с наркозависимостью. Девушка находится в реабилитационной клинике в Таиланде, где проводится курс лечения, но недавно появились нехорошие слухи. Андрей Малахов спешит опровергнуть сплетни.

На днях появилась информация о том, что Борисова очень хочет вернуться домой. И общаясь с журналистами «Комсомольской правды», она попросила помочь ей вылететь в Москву. «Я хочу уехать сейчас же отсюда, я хочу за свои деньги билет купить, но у меня телефон отобрали. Мне не дают отсюда уехать. Телефон отобрали. Придумайте что-нибудь», — приводило издание сообщение ведущей.

Однако Андрей Малахов, лично уговоривший Дану отправиться в Таиланд, уверяет, что с девушкой все в порядке. Он опубликовал фото коллеги в Twitter и написал: «Для всех, кто думает, что Дану удерживают силой - свежее фото. Сделано 5 часов назад...»

Судя по снимку, Борисовой действительно вовсе не плохо. Впрочем, в рехабе у пациентов нередко случаются приступы паники, и возможно, Дана еще не полностью научилась с ними справляться. Ранее девушка заявила, что постарается восстановиться хотя бы ради дочери. «Я не конченый человек, я способна на большее», — подбадривала себя Борисова.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.


0 Не нравится 1 Нравится 25.05.2017 Теги: Дана Борисова

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