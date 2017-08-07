Бузова не может забыть о Тарасове

Она долго страдала после развода с Дмитрием Тарасовым. И, несмотря на впечатляющие достижения в карьере, все еще грустит. Хотя и не подает виду. Как рассказала сестра Ольги Бузовой Анна, ведущая пока не оправилась после разрыва.

Как рассказала Анна, она завидует силе духа Ольги. Развод стал сильным ударом для ведущей, но она старалась держать себя в руках, хотя не раз была на грани нервного срыва. И Бузова все еще не может забыть о Тарасове. По словам сестры, она нередко замечает в глазах Ольги грусть и тоску.

Многие уже отмечали упорство и целеустремленность Бузовой. Некоторые говорят о том, что девушка весьма удачно воспользовалась моментом и за счет развода сумела резко поднять рейтинги популярности. Но не все однозначно. Как говорит Анна, несмотря на все свои успехи в карьере, Ольга до сих пор доверчива и даже наивна. «Она до сих пор иногда звонит и рассказывает о разочарованиях, а мне даже смешно. Не знаю, сколько еще раз с ней должны поступить плохо, чтобы Оля перестала быть такой добросердечной», - рассказала девушка Woman.ru.

Сейчас Ольга находится в США. На днях звезда сообщила о работе над новым видео: «Снимаю новый клип на песню из моего первого альбома, который скоро выйдет».

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