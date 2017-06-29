Бузова снова ищет футболиста?

На днях Ольга Бузова спровоцировала очередной хайп в СМИ. Нет, ведущая не выпустила новый хит. Бузова была замечена на отдыхе с футболистом Денисом Глушаковым и его дочерью. Публика заволновалась.

В свое время Бузову обвиняли в том, что якобы она увела футболиста Дмитрия Тарасова из семьи. Брак Ольги со спортсменом оказался не слишком удачным - в конце прошлого года состоялся развод. Но у ведущей определенно есть слабость к футболистам.

На днях в Сети появилось видео, на котором Ольга запечатлена отдыхающей в Сочи в компании с Денисом Глушаковым и его дочерью Валерией. Причем известно, что супруга спортсмена в то время отдыхала в Европе. Поползли нехорошие сплетни. «Быть замужем за футболистом Бузовой понравилось: пусть и играют наши ходоки за мячом отвратительно, но зарплаты у них - как у топ-менеджеров в нефтянке. Большие очень. Именно по этой причине Оля, как мне думается, делает все возможное и невозможное, чтобы снова подцепить футболиста», - констатировала блогер Лена Миро.

Однако жена Глушакова быстро внесла ясность. «Наконец-то, долгожданный отдых! Вместе с любимой Ольгой Бузовой! Спасибо, что присмотрела за моим мужем и Лерусей! Поражаюсь этой желтой прессе! Все прекрасно знают, что мы общаемся, но ведь надо написать...» - сообщила в соцсетях Дарья Глушакова.

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