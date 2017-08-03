Малахов может присоединиться к Борисовой

В Сети продолжается обсуждение ухода Андрея Малахова с Первого канала. Версий о причинах много, но все сходятся в одном мнении - шоумен не пропадет. Предполагается, что в скором времени ведущий перейдет на ВГРТК. Но не исключено, что несколько месяцев Малахов будет заниматься совершенно новым видом деятельности.

Весной Малахов хитростью уговорил Дану Борисову пройти курс реабилитации от наркозависимости. Сейчас Дана благодарна Андрею и работает над проектом собственного реабилитационного центра. И не исключено, что Малахов снова поможет Борисовой.

«Это стартап, - заявил журналистам председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. - Думаю, проект начнет работать уже в сентябре. Очень многие медийные личности не могут, боятся по каким-либо причинам обратиться в простой реабилитационный центр. Центр был создан для людей, которым нужна полная, стопроцентная анонимность».

Тем временем один из инсайдеров сообщил, что Малахов пока не подавал заявление об уходе. Шоумен в отпуске, и дальнейшая судьба ток-шоу «Пусть говорят» прояснится по возвращении ведущего - после 9-10 августа.

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