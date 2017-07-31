Герцогиня Кейт объединилась с Терезой Мэй

В городе Ипр у Менинских ворот почтили память погибших в сражениях Первой мировой войны. На церемонии присутствовали королевская семья Бельгии, герцог и герцогиня Кембриджские, премьер Британии Тереза Мэй (Theresa May). Принц Уильям выступил с речью.

















Как отметили светские обозреватели, герцогиня Кейт снова продемонстрировала практичность. На церемонии Ее Светлость появилась в легком платье-пальто от Alexander McQueen и шляпке от Lock & Co. Наряд от Alexander McQueen герцогиня ранее надевала на крещение принцессы Шарлотты два года назад.

Отдавая дань памяти павшим, принц Уильям особо подчеркнул, что о подвиге солдат Британия и Бельгия вспоминают вместе.

Битва при Пашендейле началась 31 июля 1917 года и стала одним из крупнейших и кровавых сражений Первой мировой войны между войсками союзников под командованием британцев и войсками Германии. В ходе трехмесячной борьбы погибли, пропали без вести и были серьезно ранены полмиллиона человек с обеих сторон. В 1927 году на поле боя были установлены Менинские ворота, на которых высечены имена более 54 тысяч британских солдат, которые так не были захоронены.

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Источник фото: Globallookpress.com