Почему герцогиня Кейт не омолаживается?

Герцогиня Кембриджская считается одной из главных законодательниц моды. И то только в Британии. Что не мешает многим модным обозревателям и дизайнерам говорить о «скучном стиле» Ее Светлости. С недавних пор в полку критиков прибыло. Бьюти-эксперты и любительницы всевозможных омолаживающих процедур отмечают, что герцогиня выглядит старше своих лет. И это при таких возможностях! В чем дело?

Историк моды и эксперт по стилю Александр Васильев всегда восхищается женщинами в тонусе. Но и линию поведения Кейт он одобряет.

«Критики Кейт часто пишут, что она выглядит старше своих 35 лет. Но лично мне приятно смотреть на ее лицо. Потому что в нем нет признаков пластики. Не убраны носогубные складки, не наколоты губы. Любой пластический хирург Москвы скажет: «Срочно к нам, мы все подправим». А Кейт — пример того, что можно быть прекрасной своей естественной красотой, без всяких вмешательств», - отмечает профи в колонке издания «7 Дней».

Васильев не удержался от соблазна язвительно высказаться о тех, кто недоволен стилем Ее Светлости. «Хочу обратиться к диванным критикессам. Уважаемые дамы, «стреляйте» по Кейт сколько угодно, только ваши «пули» до нее не долетят. Она находится так высоко в своем статусе и так далеко на своем острове, что ваше мнение ей не очень-то интересно. Член королевской семьи и не должен следовать последним модным тенденциям. Перед нами супруга возможного короля Великобритании. И пока ей надо выглядеть как принцессе, что значит — вне моды и времени».

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Источник фото: Globallookpress.com