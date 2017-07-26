Собчак все еще восстанавливает фигуру

Ксения Собчак - большая фанатка йоги и фитнеса. Даже будучи в интересном положении, звезда принимала различные асаны чуть ли не до самых родов. После появления сына Ксения достаточно быстро пришла в форму, но все-таки работа над фигурой продолжается.

Эту неделю Ксения на отдыхе - вместе с семьей звезда отправилась в Юрмалу. Но даже в отпуске Собчак не позволяет себе пропускать тренировки. Сейчас знаменитость увлечена скандинавской ходьбой и уверяет, что данный вид фитнеса оказался весьма эффективен. «Закат встречаю с улыбкой на губах и глубоким выпадом в ногах! Час с палками по пляжу и 6 раз по 50 выпадов - и попа почти пришла в До-Платоновское состояние!» - пишет Ксения комментарий к соответствующему фото в Insta.

Поклонники звезду поддержали: «Ксюша, Вы монстр выпадов! Супер!!!», «Как красиво и спортивно!», «Вдохновляет».

Кстати, недавно Собчак обмолвилась, что, вообще-то, не слишком любит спорт. И порой ей плохо от одной мысли о тренировке. Но ничего не поделаешь, для себя Ксения решила, что тренировки следует воспринимать как личную гигиену, вроде чистки зубов, и тогда это войдет в привычку.

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