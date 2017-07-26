 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Собчак все еще восстанавливает фигуру


1 0

Ксения Собчак - большая фанатка йоги и фитнеса. Даже будучи в интересном положении, звезда принимала различные асаны чуть ли не до самых родов. После появления сына Ксения достаточно быстро пришла в форму, но все-таки работа над фигурой продолжается.

Эту неделю Ксения на отдыхе - вместе с семьей звезда отправилась в Юрмалу. Но даже в отпуске Собчак не позволяет себе пропускать тренировки. Сейчас знаменитость увлечена скандинавской ходьбой и уверяет, что данный вид фитнеса оказался весьма эффективен. «Закат встречаю с улыбкой на губах и глубоким выпадом в ногах! Час с палками по пляжу и 6 раз по 50 выпадов - и попа почти пришла в До-Платоновское состояние!» - пишет Ксения комментарий к соответствующему фото в Insta.

Поклонники звезду поддержали: «Ксюша, Вы монстр выпадов! Супер!!!», «Как красиво и спортивно!», «Вдохновляет».

Кстати, недавно Собчак обмолвилась, что, вообще-то, не слишком любит спорт. И порой ей плохо от одной мысли о тренировке. Но ничего не поделаешь, для себя Ксения решила, что тренировки следует воспринимать как личную гигиену, вроде чистки зубов, и тогда это войдет в привычку.

Читайте также:

Собчак против «Анджелин Джоли». Ксения высказалась о естественной красоте.

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.

Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.


0 Не нравится 1 Нравится 26.07.2017 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору