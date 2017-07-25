50-летний манекенщик стал звездой соцсетей

Современные женщины с успехом освоили искусство омоложения. И мужчины стараются им не уступать. Так, манекенщик Чуандо Тан (Chuando Tan) из Сингапура стал звездой Insta благодаря привлекательной внешности и... возрасту.

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Июн 12 2017 в 7:51 PDT

Чуандо в этом году стукнуло 50, но выглядит он чуть ли не вдвое моложе. У мужчины прекрасная, подтянутая фигура, стильная стрижка (и никаких признаков седины) и на зависть гладкая кожа лица.

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Мар 3 2017 в 4:03 PST

По словам сингапурского «Дориана Грея» (так мужчину прозвали в соцсетях), ему удалось сохранить моложавый вид благодаря правильному питанию и занятиям спортом. А еще Чуандо старается не принимать душ слишком поздно ночью и слишком рано утром. И никаких подтяжек и прочих вмешательств профессионалов пластической хирургии. Правда, светские обозреватели полагают, что Тану очень сильно повезло с генами.

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Янв 9 2017 в 5:48 PST

Сейчас основное занятие мужчины не модельный бизнес, а фотография. Как пишет Daily Mail, фотостудия ChuanDo & Frey регулярно проводит фотосессии с участием азиатских селебрити, а в 2008 году Тан работал для обложки альбома каверов Джанет Джексон.

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