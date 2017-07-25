 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

50-летний манекенщик стал звездой соцсетей


2 0

Современные женщины с успехом освоили искусство омоложения. И мужчины стараются им не уступать. Так, манекенщик Чуандо Тан (Chuando Tan) из Сингапура стал звездой Insta благодаря привлекательной внешности и... возрасту.

Чуандо в этом году стукнуло 50, но выглядит он чуть ли не вдвое моложе. У мужчины прекрасная, подтянутая фигура, стильная стрижка (и никаких признаков седины) и на зависть гладкая кожа лица.

По словам сингапурского «Дориана Грея» (так мужчину прозвали в соцсетях), ему удалось сохранить моложавый вид благодаря правильному питанию и занятиям спортом. А еще Чуандо старается не принимать душ слишком поздно ночью и слишком рано утром. И никаких подтяжек и прочих вмешательств профессионалов пластической хирургии. Правда, светские обозреватели полагают, что Тану очень сильно повезло с генами.

Сейчас основное занятие мужчины не модельный бизнес, а фотография. Как пишет Daily Mail, фотостудия ChuanDo & Frey регулярно проводит фотосессии с участием азиатских селебрити, а в 2008 году Тан работал для обложки альбома каверов Джанет Джексон.

Ранее мы писали:

Моника Беллуччи показала зрелую красоту. Провокационная фотосессия для GQ.

Кудрявцева шокировала пикантным снимком. Теледива решила поразвлечься.

Певица Шер повернула время вспять. Без помощи бьюти-профессионалов не обошлось. 



0 Не нравится 2 Нравится 25.07.2017 Теги: возраст

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору