Кудрявцева шокировала пикантным снимком
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После сорока лет некоторые женщины предпочитают не думать о сексуальности. А некоторые буквально открывают в себе новые грани. Например, ведущая Лера Кудрявцева. Сегодня звезда опубликовала весьма смелый снимок.
В свое время Кудрявцева считалась одной из самых сексуальных на российском телевидении. Сейчас Лера слегка сменила имидж, сделав ставку на классический гламур, но тем не менее время от времени звезда не прочь поразвлечься.
Сегодня звезда опубликовала фото, на котором запечатлена в черном бра и кобуре.
Публика оценила снимок 46-летней звезды неоднозначно: «В вашем возрасте иметь такую фигуру это - заслуга!», «Ну было бы лет 20, было бы понятно, а сейчас зачем? Мне казалось, Лера выше непонятного эпатажа», «Красивая деваха сидит - и неважно, сколько ей лет! Если есть что показать - пусть показывает!», «Такое ощущение, что она не стареет», «Не понимаю, для чего такие фотки на всеобщее обозрение?»
Кстати, сама Кудрявцева как-то обмолвилась, что считает себя в первую очередь девушкой практичной. «На самом деле я скорее брюнетка. Просто я очень хорошо маскируюсь. Мне пришлось создать себе такой образ, который бы ... продавался, скажем так. На самом деле я глубже, чем кажусь».
Ранее мы писали:
Лере Кудрявцевой приснился вещий сон. Звезде приснилась рыба.
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Лера Кудрявцева вспомнила о прошлой любви. Ведущая блеснула с Сергеем Лазаревым.
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Обсуждение 5
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заяфотожоп чистой воды
11.07.17 07:49
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а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
11.07.17 05:22
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Micha PiterНу, пластика и фотошоп, как всегда, на высоте?
10.07.17 23:41
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ПрелестьМолодого мужа надо всегда интриговать.
10.07.17 21:55
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