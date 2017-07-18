Дмитрий Шепелев будет искать правду

Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение. И не куда-нибудь, а на Первый канал. Шоумен выступит ведущий нового ток-шоу под названием «На самом деле». И светские обозреватели особо отмечают - проект словно создан для Дмитрия.

Главная цель проекта - помочь людям, состоящим в близких отношениях, понять себя и партнера, разобраться в конфликтах, избавиться от взаимных обид. Найти ту самую правду.

«В каждом споре есть две правды. И даже если ты уверен в собственной правоте, важно, сможешь ли ты услышать другого. Вопрос в том, готовы ли вы оба узнать всю правду? И еще добавлю: в нашей студии невозможно соврать. Ложь может сломать жизнь человека, уничтожить его карьеру, семью, его будущее. На протяжении долгого времени меня этой ложью покрывали, я знаю, как тяжело с этим жить. В этой программе я хочу помочь другим людям услышать друг друга, узнать правду и выяснить, что происходит с ними на самом деле», - говорит сам Дмитрий.

Ток-шоу выйдет в эфир на следующей неделе. Напомним, последние несколько лет Шепелев проводит большую часть времени с сыном Платоном. В начале года появлялись сообщения о том, что шоумен станет ведущим программы «Прямой эфир» вместо Бориса Корчевникова. Но сам Корчевников позже заявил, что не покинет свой популярный проект.

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Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится.