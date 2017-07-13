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Ушла Тамара Миансарова


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Ветераны советской эстрады уходят... Накануне ушла из жизни певица Тамара Миансарова, исполнительница множества известных песен. Супруг артистки безутешен.

 

О смерти Миансаровой журналистам сообщил ее муж Марк Фельдман. По словам мужчины, 6 июля женщина была госпитализирована с воспалением легких. Вечером 12 июля артистка скончалась в Первой градской больнице. «Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь», - сказал Фельдман.

Тамара Миансарова родилась в Кировограде, закончила Московскую консерваторию, выступала с сольными концертами. В 1963 году стала лауреатом престижного песенного фестиваля в Сопоте (Польша), исполнив композицию «Пусть всегда будет солнце». И эта песня стала своеобразной визитной карточкой артистки.

Пять лет назад с Миансаровой произошел несчастный случай - она сломала шейку бедра, затем у певицы случился инфаркт. Однако супруг Марк Фельдман на протяжении многих лет старался заботиться о жене. Последние годы Тамара Григорьевна была прикована к постели, она с мужем находилась в сложном финансовом положении. В это время актриса Алика Смехова, бывшая ученица Миансаровой, обратилась к общественности с призывом помочь артистке.

«На самом деле, Тамара Миансарова — это имя, которое стоит в одном ряду с Эдитой Пьехой, Майей Кристалинской. Это те самые уникальные, потрясающие певицы шестидесятых годов, которые появились тогда, вспыхнули на этом эстрадном небосклоне, эти наши советские звездочки. К сожалению, Тамара Григорьевна ушла от нас, и все это теперь — наша история», — сказал телеведущий Иван Цыбин.

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0 Не нравится 0 Нравится 13.07.2017 Теги: Тамара Миансарова

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