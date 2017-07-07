Шепелев с сыном наслаждается летом
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Нынешнее лето в Москве совсем не похоже на лето. Но Дмитрий Шепелев поспешил устроить сыну Платону по-настоящему летний отдых. Шоумен отправился с ребенком к морю, и сейчас отец с сыном наслаждается солнцем и ласковыми морскими волнами.
Похоже, Шепелев сейчас в состоянии, близком к эйфории. Ведущий попытался передать свое настроение, опубликовав видео бегущего к морю сына. «Счастье», - написал артист. Подписчики пожелали шоумену хорошего отдыха и порадовались за Платона.
Тем временем Владимир Фриске заявил о нарушении Шепелевым договоренности о встречах 4-летнего Платона с бабушкой и дедушкой. По словам мужчины, шоумен увез ребенка за границу, не предупредив родственников. «В четверг от Димы поступила информация, что мальчик заболел, а уже в пятницу он с Платоном сидел в аэропорту и направлялся в Грецию, причем ему весь день звонили приставы и спрашивали: «Вы где». Он не признавался, хотя должен был предупредить органы опеки либо приставов, так как внук является гражданином Российской Федерации. Дима игнорирует законы и снова нас обманул».
Теперь Фриске намерен требовать две встречи. Мужчина напоминает: «В Платоне же течет наша кровь».
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Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится.Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.
Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.
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Обсуждение 2
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08.07.17 04:13
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Никрешил поспешил павлин мавлин. Привет грамотеи!
07.07.17 10:35