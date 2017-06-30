Навка и Андреева похвастались стильными нарядами
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В столице завершился традиционный летний киномарафон - 39-й ММКФ. Вчера состоялась торжественная церемония награждения и закрытия, а звезды постарались удивить публику эффектными нарядами. Лучше всего это получилось у Татьяны Навки.
Королева льда стремительно превращается в королеву красной дорожки. В последний день кинофестиваля звезда предстала в роскошном платье с пышной юбкой от Valentin Yudashkin и в украшениях Chopard. Модные обозреватели под сильным впечатлением.
Самой яркой парой церемонии закрытия стали Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Наряд Паулины модницы нашли весьма эффектным.
Победителем кинофестиваля стал китайский режиссер Лян Цяо с лентой «Хохлатый ибис» о проблемах экологии в Поднебесной. Кинематографист из Турции Фикрет Рейхан получил награду «Серебряный Георгий» за картину «Желтая жара» о проблемах мигрантов-нелегалов.
В основном конкурсе Россию представляли три ленты, и в итоге «Мешок без дна» Рустама Хамдамова был отмечен спецпризом жюри, а фильм «Карп отмороженный» Владимира Котта получил приз зрительских симпатий. Между прочим, за последние девять лет отечественные фильмы зрители выбирали лишь дважды.
Ранее мы писали:
Судзиловская и Самбурская ошеломили Москву. В столице стартовал ММКФ.Орнелла Мути выступит членом жюри ММКФ. Итальянская кинодива снова едет в Москву.
Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.
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Обсуждение 5
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СимаПлатье у Навки красивое, только колье и часы лишние, согласна. Паулине платье идет, сейчас это в тренде и воланы и расцветка.
30.06.17 16:54
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ЛотоssПаулине всё идёт, на неё хоть дерюжку повесь, всё равно смотреться будет. Не знаю, может, оно и в тренде (хотя сейчас этих трендов - единства нет у модельеров, в каждой коллекции - свой прибамбас), но выглядит действительно, как колхоз. Может, если бы аксессуары другие, обувь, не знаю... И длина такая точно не в тренде.
30.06.17 19:29
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Marana VilniusНавкино платье мне понравилось, но украшения действительно не очень к нему подходят. а Паулина выглядит, как из деревни.Всё - фасон, расцветка, длина в деревенском стиле.
30.06.17 13:27
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30.06.17 13:18
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ПрелестьСмешные наряды. Оборки вдоль и понизу поперёк э.. А у Навки холодная графика смешана с не по стилю бижутерией и дрмаматикой бархатного топа с красным поясом. Я думаю стильными нарядами они не похвастались. Меня лично удивили.
30.06.17 12:30