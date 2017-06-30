Навка и Андреева похвастались стильными нарядами

В столице завершился традиционный летний киномарафон - 39-й ММКФ. Вчера состоялась торжественная церемония награждения и закрытия, а звезды постарались удивить публику эффектными нарядами. Лучше всего это получилось у Татьяны Навки.

Публикация от millions_of_flies (@millions_of_flies) Июн 29 2017 в 3:49 PDT

Королева льда стремительно превращается в королеву красной дорожки. В последний день кинофестиваля звезда предстала в роскошном платье с пышной юбкой от Valentin Yudashkin и в украшениях Chopard. Модные обозреватели под сильным впечатлением.

Публикация от http://navkastar.icebb.ru (@navkastar) Июн 29 2017 в 1:53 PDT

Самой яркой парой церемонии закрытия стали Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Наряд Паулины модницы нашли весьма эффектным.

Публикация от LIS CHANNEL (@lis_channel) Июн 29 2017 в 9:00 PDT

Победителем кинофестиваля стал китайский режиссер Лян Цяо с лентой «Хохлатый ибис» о проблемах экологии в Поднебесной. Кинематографист из Турции Фикрет Рейхан получил награду «Серебряный Георгий» за картину «Желтая жара» о проблемах мигрантов-нелегалов.

В основном конкурсе Россию представляли три ленты, и в итоге «Мешок без дна» Рустама Хамдамова был отмечен спецпризом жюри, а фильм «Карп отмороженный» Владимира Котта получил приз зрительских симпатий. Между прочим, за последние девять лет отечественные фильмы зрители выбирали лишь дважды.

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